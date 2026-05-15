Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на выходных - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 15.05.2026
Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на выходных

Паршина: на выходных ожидается температура до 26+ градусов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выходные в Москве пройдут с переменной облачностью и температурой до +26 градусов.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выходные пройдут в Москве с переменной облачностью, но с температурой до +26 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой, несмотря на переменную облачность и кратковременные дожди. Температура до +24 градусов ожидается 16 мая и до +26 градусов в последний день выходных", - рассказала синоптик.
Паршина добавила, что 15 мая пройдет местами в Москве последняя гроза, так как дальше такое явление прогнозируется только в отдельных районах Московской области в воскресенье и понедельник.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит летняя погода
12 мая, 07:34
 
ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала