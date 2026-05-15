Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на выходных

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выходные пройдут в Москве с переменной облачностью, но с температурой до +26 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой, несмотря на переменную облачность и кратковременные дожди. Температура до +24 градусов ожидается 16 мая и до +26 градусов в последний день выходных", - рассказала синоптик.
Паршина добавила, что 15 мая пройдет местами в Москве последняя гроза, так как дальше такое явление прогнозируется только в отдельных районах Московской области в воскресенье и понедельник.