Рейтинг@Mail.ru
Синоптик объяснила, почему сложно прогнозировать ураганы - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 15.05.2026
Синоптик объяснила, почему сложно прогнозировать ураганы

РИА Новости: прогнозировать ураганы сложно из-за изменений климата

© Фото en.wikipedia.orgТропический шторм
Тропический шторм - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото en.wikipedia.org
Тропический шторм. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ураган может не попасть в зону измерений метеостанций, так как они расположены на большом расстоянии друг от друга.
  • Резкая смена климата может привести к тому, что техника не заметит зарождение урагана.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прогнозировать ураганы с абсолютной точностью не всегда получается из-за особенности расположения метеостанций и резких изменений климата, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Предсказать ураганы с абсолютной точностью не всегда получается, например, из-за некоторых метеостанций, которые расположены часто на большом расстоянии друг от друга. Ураган может пройти между ними, не попав в зону их непосредственных измерений", - отметила синоптик.
Деревья в парке - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ученый пояснил, почему нельзя точно предсказать погоду дальше двух недель
10 октября 2025, 16:44
Она добавила, что спрогнозировать ураган бывает невозможно из-за резкой смены климата.
"Техника может не заметить зарождение урагана, когда в атмосфере из-за активности другого циклона резко меняется температура воздуха, например, становится холоднее на 10 градусов, дождливо, влажно, и тогда меняется не только погода, но и разыгрывается ветер, который позже может перерасти в ураган", - добавила специалист.
Синоптик напомнила, что на сайте Гидрометцентра действует система предупреждений об опасных явлениях. На главной странице изображена карта России, на которой отмечаются желтым, оранжевым или красным цветом уровни опасности с указанием параметров.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
17 января, 02:30
 
РоссияЛюдмила ПаршинаГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала