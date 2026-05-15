Синоптик объяснила, почему сложно прогнозировать ураганы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ураган может не попасть в зону измерений метеостанций, так как они расположены на большом расстоянии друг от друга.
- Резкая смена климата может привести к тому, что техника не заметит зарождение урагана.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прогнозировать ураганы с абсолютной точностью не всегда получается из-за особенности расположения метеостанций и резких изменений климата, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Предсказать ураганы с абсолютной точностью не всегда получается, например, из-за некоторых метеостанций, которые расположены часто на большом расстоянии друг от друга. Ураган может пройти между ними, не попав в зону их непосредственных измерений", - отметила синоптик.
Она добавила, что спрогнозировать ураган бывает невозможно из-за резкой смены климата.
"Техника может не заметить зарождение урагана, когда в атмосфере из-за активности другого циклона резко меняется температура воздуха, например, становится холоднее на 10 градусов, дождливо, влажно, и тогда меняется не только погода, но и разыгрывается ветер, который позже может перерасти в ураган", - добавила специалист.
Синоптик напомнила, что на сайте Гидрометцентра действует система предупреждений об опасных явлениях. На главной странице изображена карта России, на которой отмечаются желтым, оранжевым или красным цветом уровни опасности с указанием параметров.
