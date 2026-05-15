Синоптик объяснила, почему сложно прогнозировать ураганы

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прогнозировать ураганы с абсолютной точностью не всегда получается из-за особенности расположения метеостанций и резких изменений климата, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Предсказать ураганы с абсолютной точностью не всегда получается, например, из-за некоторых метеостанций, которые расположены часто на большом расстоянии друг от друга. Ураган может пройти между ними, не попав в зону их непосредственных измерений", - отметила синоптик.

Она добавила, что спрогнозировать ураган бывает невозможно из-за резкой смены климата.

"Техника может не заметить зарождение урагана, когда в атмосфере из-за активности другого циклона резко меняется температура воздуха, например, становится холоднее на 10 градусов, дождливо, влажно, и тогда меняется не только погода, но и разыгрывается ветер, который позже может перерасти в ураган", - добавила специалист.