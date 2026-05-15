01:34 15.05.2026
Москвичам пообещали сильную жару на следующей неделе

РИА Новости: в Москве в начале следующей недели ожидается жара до 28 градусов

Девушки на Никольской улице в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В начале следующей недели в Москве ожидается сильная жара, температура поднимется до плюс 27–28 градусов.
  • Такая жара может повысить пожароопасность и создать дискомфорт для жителей города.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сильная жара придет в Москву в начале следующей недели, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В понедельник температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 - плюс 28, что уже относится к категории очень жаркой погоды. Возможны небольшие дожди. До середины следующей недели такая тенденция будет сохраняться", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, 30-градусная жара может повлечь за собой повышение пожароопасности и создать дискомфорт для жителей города.
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется жара
