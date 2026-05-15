Москвичам пообещали сильную жару на следующей неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В начале следующей недели в Москве ожидается сильная жара, температура поднимется до плюс 27–28 градусов.
- Такая жара может повысить пожароопасность и создать дискомфорт для жителей города.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сильная жара придет в Москву в начале следующей недели, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В понедельник температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 - плюс 28, что уже относится к категории очень жаркой погоды. Возможны небольшие дожди. До середины следующей недели такая тенденция будет сохраняться", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, 30-градусная жара может повлечь за собой повышение пожароопасности и создать дискомфорт для жителей города.
