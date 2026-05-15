Москвичам пообещали сильную жару на следующей неделе

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сильная жара придет в Москву в начале следующей недели, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, 30-градусная жара может повлечь за собой повышение пожароопасности и создать дискомфорт для жителей города.