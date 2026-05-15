Рейтинг@Mail.ru
WBO обяжет победителя боя Бивола с Айфертом провести поединок со Смитом - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
11:59 15.05.2026 (обновлено: 12:00 15.05.2026)
WBO обяжет победителя боя Бивола с Айфертом провести поединок со Смитом

WBO обяжет победителя боя Бивол — Айферт провести поединок с британцем Смитом

© Соцсети боксераДмитрий Бивол
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Соцсети боксера
Дмитрий Бивол. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Временный чемпион Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе британец Каллум Смит должен стать следующим соперником победителя поединка между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом, сообщает The Ring.
Смит 18 апреля в Ливерпуле должен был провести бой против кубинца Давида Морреля, победитель получал бы обязательный бой с Биволом. Однако Смиту пришлось сняться из-за травмы, полученной во время тренировочного лагеря. Вместо этого Моррель провел бой с англичанином Заком Челли в мае и потерпел поражение, в результате чего потерял первое место в рейтинге WBO. После этого Смит стал следующим в очереди на бой с победителем поединка между Биволом и Айфертом, который пройдет 30 мая в Екатеринбурге.
Отмечается, что у Бивола есть более выгодные варианты, чем поединок со Смитом. Ранее американский боксер Дэвид Бенавидес заявил, что намерен до конца года провести бой с Биволом за титул абсолютного чемпиона мира. Россиянин в феврале 2025 года стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC), которым завладел Бенавидес. Также у Бивола есть вариант с проведением третьего поединка против соотечественника Артура Бетербиева.
Бивол и Смит встречались на любительском уровне в феврале 2012 года, победу одержал россиянин. На профессиональном ринге на счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение. Смиту 36 лет, в его активе 31 победа при двух поражениях.
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Биволу придется отказаться от пояса WBO ради боя с Бетербиевым, пишут СМИ
3 апреля, 18:29
 
ЕдиноборстваСпортЛиверпульЕкатеринбургДмитрий БиволКаллум СмитДэвид БенавидесWBO
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала