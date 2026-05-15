WBO обяжет победителя боя Бивола с Айфертом провести поединок со Смитом

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Временный чемпион Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе британец Каллум Смит должен стать следующим соперником победителя поединка между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом, сообщает The Ring.
Смит 18 апреля в Ливерпуле должен был провести бой против кубинца Давида Морреля, победитель получал бы обязательный бой с Биволом. Однако Смиту пришлось сняться из-за травмы, полученной во время тренировочного лагеря. Вместо этого Моррель провел бой с англичанином Заком Челли в мае и потерпел поражение, в результате чего потерял первое место в рейтинге WBO. После этого Смит стал следующим в очереди на бой с победителем поединка между Биволом и Айфертом, который пройдет 30 мая в Екатеринбурге.
Отмечается, что у Бивола есть более выгодные варианты, чем поединок со Смитом. Ранее американский боксер Дэвид Бенавидес заявил, что намерен до конца года провести бой с Биволом за титул абсолютного чемпиона мира. Россиянин в феврале 2025 года стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC), которым завладел Бенавидес. Также у Бивола есть вариант с проведением третьего поединка против соотечественника Артура Бетербиева.
Бивол и Смит встречались на любительском уровне в феврале 2012 года, победу одержал россиянин. На профессиональном ринге на счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение. Смиту 36 лет, в его активе 31 победа при двух поражениях.