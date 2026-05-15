В Нижегородской области нашли пропавшего восемь дней назад подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестнадцатилетнего подростка, уехавшего кататься на велосипеде и пропавшего без вести, нашли спустя 8 дней целым и невредимым.
- Подросток совершил велопутешествие до Владимирской области, а возвращался домой через Павловский район Нижегородской области, где его и остановили госавтоинспекторы.
- Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка, уехавшего кататься на велосипеде и пропавшего без вести, нашли спустя 8 дней целым и невредимым - он ездил во Владимир, сообщили журналистам в МВД региона.
Ранее поисково-спасательный отряд "Волонтер" разместил информацию о том, что 16-летний юноша 7 мая около 21:45 выехал на велосипеде из садового товарищества "Мичуринец" в Кстовском районе и пропал. Поиски подростка вели полиция, сотрудники следственного комитета и местные жители.
"Благодаря грамотно спланированным поисковым мероприятиям молодой человек был обнаружен в Павловском районе Нижегородской области. По ориентировке, разосланной всем наружным и оперативным службам ОВД, мальчика узнали и остановили госавтоинспекторы, когда он передвигался на своем велосипеде", - говорится в сообщении.
Установлено, что с 7 мая он совершил велопутешествие до Владимирской области. В момент, когда его увидели сотрудники ГАИ, он возвращался и двигался в сторону дома.
"В ближайшее время подросток будет передан законным представителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По его словам, противоправных действий в отношении него не совершалось", - подчеркивается в сообщении.
