В Нижегородской области нашли пропавшего восемь дней назад подростка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка, уехавшего кататься на велосипеде и пропавшего без вести, нашли спустя 8 дней целым и невредимым - он ездил во Владимир, сообщили журналистам в МВД региона.

"В ближайшее время подросток будет передан законным представителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По его словам, противоправных действий в отношении него не совершалось", - подчеркивается в сообщении.