"Когда увидела, обомлела". Что устроила банда подростков в Мытищах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Нападения на детей, взрывы петард, шумные гонки на байках — уже год жильцы ЖК "Датский квартал" в подмосковных Мытищах жалуются на беспредел подростков. Управы на дебоширов нет, они чувствуют полную безнаказанность. Чем еще отличились малолетние хулиганы — в материале РИА Новости.

"Все порешают родители"

Михаил Зинин впервые столкнулся с бандой подростков в августе прошлого года. Тогда во дворах жилого комплекса агрессивные школьники начали устраивать гонки на байках.

"Создавали аварийные ситуации возле детских садов и школ. Мы не чувствовали себя в безопасности у своего же дома", — рассказывает Зинин.

Несколько раз он беседовал с подростками, пытался объяснить, что они мешают окружающим. Даже пригрозил звонком в полицию. Но хулиганы только отмахнулись: "В случае чего — все проблемы решат родители".

Михаил пробовал обратить внимание участкового на поведение школьников, тот перенаправил в ГАИ. Жалобы туда стали подавать и другие жильцы.

"Мы неоднократно обращались в разные инстанции. Но поскольку на тот момент нас беспокоили конкретно мотогонки, этим должна была заниматься автоинспекция. До приезда ГАИ зачинщики беспорядка всегда успевали уехать из района: сами они живут не здесь. Потом снова возвращались кошмарить местных", — говорит Зинин.

"В ответ одни оскорбления"

Почувствовав безнаказанность, подростки решили не ограничиваться шумными тусовками. Начали донимать жильцов квартала: мусорили, портили домовое имущество, избивали других детей. Взрослых, пытавшихся пресечь беспредел, оскорбляли.

"Один раз муж сделал им замечание из-за оставленного на улице мусора. В ответ — матерные оскорбления", — рассказывает жительница ЖК Екатерина.

Нецензурная ругань доносилась постоянно даже через закрытые окна. Особенно вечером. Ходили хулиганы всегда большими компаниями. Разогнать было невозможно, да и опасно, говорят жители.

Со временем становилось только хуже. Уже почти все жильцы стали обращать внимание на поведение агрессивных подростков. Информация появилась в домовом чате.

"Эти чудо-дети кидали мне под машину петарды несколько недель назад. К сожалению, пока бежал, чтобы объяснить им, что такое "ответственность", они уже сбежали. Если нужна какая-либо помощь в их поиске, дайте, пожалуйста, знать, готов помочь", — пишет в чате Артем.

А однажды один из банды протащил по земле за волосы проходящую мимо девочку. Свидетелем этого стала Таисия, живущая в том же дворе.

"Увидела, обомлела и думала, как поступить: подойти к ним или снять на видео в качестве доказательств. Когда начала снимать, толпа меня заметила. Этот гад, который бил девочку, стал выкрикивать оскорбления матом. Я до сих пор в шоке от того, что прохожие мужчины не подошли помочь, а самой было страшно", — признается она.

Нацистская символика

После того как Таисия выложила видеоролик, тот самый подросток нашел ее в социальных сетях и в грубой форме потребовал удалить публикацию.

Впрочем, связываться с жильцами малолетние отморозки вовсе не боялись. Отслеживали в домовом чате авторов постов и, словно насмехаясь, писали: "Вы нас не найдете. Для этого понадобится полгода или год".

Последней каплей стали изрисованные нацистской символикой стены подъездов в преддверии Дня Победы.

"Я видел, как граффити и рисунки такой направленности исправно появляются не только на стенах, но и в лифтах", — говорит владелец квартиры в ЖК Павел.

Так как полицейские не реагировали на одиночные обращения, люди решили действовать коллективно: собрать подписи и продолжить отправлять заявление в разные инстанции.

"Эти выходки — далеко не детская шалость. Мы боимся за своих детей. А вандализм оплачивается из средств жильцов: весь ремонт зачисляется в счет платежей", — возмущается Зинин.

"Поможет только полиция"

Жильцы провели собственное расследование и установили личности подростков.

"Оказалось, моя дочь учится в одной школе с мальчиком из этой компании. Он угрожает, оскорбляет ее. Я сама ходила в школу, пыталась решить проблему, но нам отвечали, что поможет только полиция", — рассказала организатор домового чата Мария.

Жильцы заметили, что подростки с помощью молотков и отверток выламывали двери на чердак и забирались на крышу. Оттуда публиковали в социальных сетях видео. Не стеснялись делиться видеозаписями других хулиганств — таких, например, как шумные гулянья и взрывы петард во дворах.