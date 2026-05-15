Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись на родину

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Освобожденные из украинского плена российские бойцы прилетели на родину.
В пятницу Минобороны сообщило, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военных. Сначала их доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь.
Затем самолет с россиянами приземлился в Подмосковье. Они пройдут лечение и реабилитацию.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что ВСУ вернули несколько бойцов в критическом состоянии.
Предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193.