Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись на родину
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 15.05.2026 (обновлено: 20:06 15.05.2026)
Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись на родину

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Освобожденные из украинского плена российские бойцы прилетели на родину.
В пятницу Минобороны сообщило, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военных. Сначала их доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь.
Затем самолет с россиянами приземлился в Подмосковье. Они пройдут лечение и реабилитацию.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что ВСУ вернули несколько бойцов в критическом состоянии.
Предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193.
ВСУ пытают пленных, как в Ираке и Афганистане, заявил Мирошник
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
