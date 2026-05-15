Почти 116 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье
14:32 15.05.2026
Почти 116 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье

Около 116 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье за I квартал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В первом квартале 2026 года специалисты компаний "Россети Московский регион" и "Мособлэнерго" отремонтировали почти 116 километров кабельных и воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением от 0,4 до 220 киловольт в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Работы идут по программе капитального ремонта электросетевого хозяйства. Наибольший объем работ выполнят весной и летом. Всего в этом году планируют отремонтировать почти 440 километров ЛЭП.
При капремонте воздушных ЛЭП меняют опоры и неизолированный провод на самонесущий изолированный (СИП). Такой провод отличается высокой прочностью, электробезопасностью, долгим сроком службы и удобством в обслуживании. Он значительно повышает надежность работы электросети.
Самые протяженные участки линий отремонтировали в Шатуре: там заменили больше двух километров воздушных ЛЭП напряжением 6 киловольт. В деревне Жабкино Ленинского городского округа за первый квартал года отремонтировали 1,8 километра линий напряжением 0,4 киловольта, а в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Мирный" Павлово-Посадского городского округа заменили воздушную линию напряжением 0,4 киловольта протяженностью 1,4 километра.
"В Московской области мы реализуем одну из крупнейших программ капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства. Так, за первый квартал 2026 года отремонтировали 116 километров ЛЭП, заменили оборудование на 429 подстанциях и расчистили порядка 620 гектаров охранных зон", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Владислава Мурашова.
Он также сообщил, что основной объем работ приходится на лето. Всего в этом году планируют отремонтировать более 400 километров ЛЭП напряжением 0,4 и 10 киловольт.
Чтобы ЛЭП работали без сбоев, просеки регулярно расчищают. Это спасает провода от повреждений в непогоду, снижает риск пожаров и риски сбоев в работе сетей.
Всего в 2026 году по программе капитального ремонта специалисты "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" планируют отремонтировать оборудование на более чем 1,7 тысячи трансформаторных подстанциях и привести в порядок свыше 230 зданий трансформаторных подстанций. В охранной зоне ЛЭП они расчистят от деревьев и кустарников больше 7,8 тысячи гектаров.
