Подмосковный робот Светлана позвонила пациентам почти 3,4 миллиона раз

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. С начала года робот Светлана позвонила жителям Подмосковья почти 3,4 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В сфере здравоохранения Московской области работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Она отвечает на звонки (например, записывает к врачу или вызывает специалиста на дом) и сама обзванивает пациентов.

"Робот Светлана обладает широким функционалом. В частности, она сама звонит пациентам и напоминает о записи на прием к врачу, а если планы изменились – с ее помощью можно отменить или перенести запись", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба Минздрава региона.

Он также добавил, что робот сообщает о необходимости продления электронного рецепта на льготное лекарство.

"С начала года Светлана выполнила почти 3,4 миллиона исходящих звонков", — подчеркнул Забелин.