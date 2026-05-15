Рейтинг@Mail.ru
Подмосковный робот Светлана позвонила пациентам почти 3,4 миллиона раз - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:15 15.05.2026
Подмосковный робот Светлана позвонила пациентам почти 3,4 миллиона раз

В Подмосковье робот Светлана обзвонила пациентов около 3,4 млн раз с начала года

© iStock.com / mihailomilovanovicДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© iStock.com / mihailomilovanovic
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. С начала года робот Светлана позвонила жителям Подмосковья почти 3,4 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В сфере здравоохранения Московской области работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Она отвечает на звонки (например, записывает к врачу или вызывает специалиста на дом) и сама обзванивает пациентов.
"Робот Светлана обладает широким функционалом. В частности, она сама звонит пациентам и напоминает о записи на прием к врачу, а если планы изменились – с ее помощью можно отменить или перенести запись", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба Минздрава региона.
Он также добавил, что робот сообщает о необходимости продления электронного рецепта на льготное лекарство.
"С начала года Светлана выполнила почти 3,4 миллиона исходящих звонков", — подчеркнул Забелин.
Записаться на прием к врачу с помощью робота Светланы можно по телефону 122. Помимо этого, оформить запись на прием можно в приложении "Добродел Здоровье", через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, чат-бот в MAX.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МедицинаЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала