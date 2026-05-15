В Подмосковье возбудили дело против мужчины, ранившего ножом девочку

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против 21-летнего мужчины, ранившего ножом девочку в Московской области, сообщает подмосковный главк СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в покушении на убийство девочки (часть 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ )", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс"

По данным следствия, 14 мая подозреваемый нанес удары ножом по лицу не знакомой ему девочке. После произошедшего мужчина скрылся. Родители ребенка вызвали скорую помощь, после чего ее госпитализировали.