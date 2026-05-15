11:03 15.05.2026 (обновлено: 11:24 15.05.2026)
В Подмосковье возбудили дело против мужчины, ранившего ножом девочку

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
  • Подозреваемый — 21-летний мужчина, который ранил ножом девочку.
  • После совершения преступления мужчина скрылся, девочку госпитализировали.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против 21-летнего мужчины, ранившего ножом девочку в Московской области, сообщает подмосковный главк СК РФ.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в покушении на убийство девочки (часть 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
По данным следствия, 14 мая подозреваемый нанес удары ножом по лицу не знакомой ему девочке. После произошедшего мужчина скрылся. Родители ребенка вызвали скорую помощь, после чего ее госпитализировали.
В прокуратуре Московской области добавили, что на момент нападения девочка гуляла со своей старшей сестрой. Подчеркивается, что в ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
