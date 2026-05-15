Единые меры поддержки предоставят отражавшим вторжение ВСУ в приграничье

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Единые базовые меры поддержки в регионах РФ наряду с участниками СВО должны предоставляться тем, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье, это следует из указа президента России Владимира Путина.
"Постановляю: установить, что единые базовые меры поддержки предоставляются в субъектах РФ... лицам, выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - говорится в тексте документа.