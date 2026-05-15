Правительство Латвии ушло в отставку после атаки по стране украинских БПЛА. Это первый в Европе случай, когда смена власти произошла из-за провала курса на бескомпромиссную борьбу с Россией и самозабвенную поддержку режима Зеленского. Правительство Латвии развалилось в результате действий Киева, поддержке которого это правительство годами отдавало все силы в ущерб самой Латвии.

В те несколько дней, когда разворачивался политический кризис, латвийские власти делали вид, что ничего особенного не происходит, а о причинах кризиса мямлили нечто совершенно невразумительное. Мол, мы прорабатываем с украинскими партнерами наши озабоченности. Украинские партнеры меж тем спокойно подтвердили, что дроны со взрывчаткой на Прибалтику летят их, украинские. Мол, а что такого? Если какие-то из дронов не долетают до границы России и падают в странах Прибалтики — так пустяки, дело житейское.

Литвы и Если учесть многократные заверения властей Латвии Эстонии , что они ВСУ вхождение в свое воздушное пространство не разрешали, то как называется происходящее? С точки зрения международного права оно называется однозначно: вторжение. Акт военной агрессии, вооруженное нападение. Между прочим, на страны НАТО

Рига и Официальные Вильнюс Таллин в теории давно должны были воззвать о помощи к союзникам и задействовать Пятую статью о коллективном отражении агрессии, на которую страны Балтии все десятилетия своего членства в НАТО молились как на икону. На практике они не могут даже назвать вещи своими именами. Потому что акт агрессии совершает не Россия, вторжением которой прибалты всю свою постсоветскую историю сами себя запугивали. В прибалтийское небо вторгается Украина , на алтарь поддержки которой местные правительства положили больше всех на Западе, принося в жертву киевскому режиму собственную экономику и социальную сферу.

Рухнуло не просто правительство Латвии. Этой весной рухнула модель развития стран Прибалтики последних четырех лет. Концепция была такая: мы жертвуем всем ради поддержки Украины, чтобы война была там, а не на нашей балтийской земле. Если Украина проиграет, дальше воевать будем мы. Отдавая деньги на ВСУ, мы инвестируем в нашу безопасность.

К чему привел такой подход? В Прибалтику летят дроны, которые там же, в Прибалтике, возможно, и были собраны. Эти три страны ведь в свое время сколачивали "коалицию дронов" для ВСУ.

Провал внешнеполитической стратегии стран Балтии столь тотален, что местные политики не могут подобрать слов, чтобы хоть как-то объясниться. "Агрессивная Россия" на поверку им ничего не сделала, а в зону боевых действий Прибалтику превращает ею же спонсируемая Украина. Отставка правительства Латвии — первое проявление шока от происходящего. Там ведь от вторжения украинских БПЛА только чудом никто не погиб. Но политические последствия неминуемо теперь ждут и Литву с Эстонией.

В российском экспертном сообществе весьма популярна мысль, что Европа так держится за поддержку Украины, потому что ныне правящие европейские элиты поставили на антироссийскую карту все, и если эта карта будет бита Россией, то начнется обвал либеральных правительств по всему континенту. Теперь можно сказать, что процесс запущен. И то, что застрельщиком здесь выступила не какая-нибудь отдаленная и равнодушная к судьбам России и Украины Португалия , а одна из прибалтийских республик, одновременно неожиданно и закономерно.

Неожиданно, потому что в Прибалтике антироссийский курс казался наиболее естественен, устойчив, глубоко укоренен. Собственная давняя традиция русофобии, родство душ с украинским национализмом, консолидация элит вокруг идеи борьбы с Россией при помощи Украины, пассивность и внушаемость запуганного населения.

Закономерно, потому что их годами предупреждали: не надо кидаться камнями, если живете в стеклянном доме. Прибалтика находится в регионе крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, и прибалтийские политики этот конфликт поддерживали, провоцировали и в меру своих скромных ресурсов оплачивали. Искренне не веря, что им за это в конце концов прилетит.