Госдеп сообщил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Вашингтон утверждает, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлят еще на 45 дней.
По его словам, переговоры между Тель-Авивом и Бейрутом возобновятся в начале июня, а 29 мая в Пентагоне будет запущен отдельный трек по вопросам безопасности.
Несмотря на режим прекращения огня, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Ливану. "Хезболла" отвечает атаками на израильских военных в приграничной зоне.