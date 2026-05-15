Госдеп сообщил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Вашингтон утверждает, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлят еще на 45 дней.

« "Четырнадцатого и 15 мая Соединенные Штаты провели двухдневные и крайне продуктивные переговоры между Израилем и Ливаном. Перемирие от 16 апреля будет продлено на 45 дней, чтобы обеспечить дальнейший прогресс", — написал представитель Госдепа Томми Пиготт в соцсети X.

По его словам, переговоры между Тель-Авивом и Бейрутом возобновятся в начале июня, а 29 мая в Пентагоне будет запущен отдельный трек по вопросам безопасности.

Несмотря на режим прекращения огня, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Ливану. "Хезболла" отвечает атаками на израильских военных в приграничной зоне.