Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии вступились за певца, которого раскритиковали украинские блогеры - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 15.05.2026 (обновлено: 13:40 15.05.2026)
В Молдавии вступились за певца, которого раскритиковали украинские блогеры

РИА Новости: пользователи вступились за певца, раскритикованного украинцами

© Фото : @satoshicahulВлад Сабажук
Влад Сабажук - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : @satoshicahul
Влад Сабажук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавские пользователи соцсетей вступились за певца Satoshi (Влад Сабажук), который представляет страну на «Евровидении-2026», после критики украинских блогеров.
  • Украинские блогеры раскритиковали Satoshi за его отношение к русскому языку и культурному наследию.
  • В Молдавии многие пользователи считают, что отмена выступления Satoshi из-за его взглядов на русский язык несправедлива, так как в стране многие говорят на русском.
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Молдавские пользователи соцсетей вступились за певца Satoshi (Влад Сабажук), который представляет страну на "Евровидении-2026", после того, как он подвергся критике украинских блогеров из-за защиты русского языка, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские блогеры распространили в TikTok фрагмент подкаста, вышедшего в декабре 2025 года, с участием артиста, где он рассуждает о русском языке, музыке и культурном наследии, ставшем частью опыта многих жителей Молдавии. Некоторые пользователи после этого поняли ироничность призыва блогеров "голосовать за него" и выступили за бойкот выступления Сабажука в финале конкурса "Евровидение-2026".
Израильский певец Ноам Беттан исполняет песню во время первого полуфинала 70-го конкурса песни Евровидение в Вене - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Участника "Евровидения" от Израиля освистали пропалестинские активисты
14 мая, 01:45
Satoshi в подкасте заявил, что воспринимает все русское культурное наследие, которое впитал, не ошибкой, а уникальной особенностью. Певец также назвал отмену русской музыки нездоровой.
В комментариях к ролику часть пользователей не поддержала призывы к бойкоту. Они напомнили, что в Молдавии многие говорят на русском языке, а сама языковая ситуация в стране отличается от украинской.
"В Молдавии много людей разговаривает на русском, и что теперь, всю страну отменим?" - написал один из пользователей.
В обсуждении в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) комментатор напомнил, что Молдавия после начала кризиса на Украине приняла большое число украинских беженцев.
"Когда в 2022 году украинцы ехали в Молдову тысячами и мы их тут принимали с распростертыми руками, так вам наш русский не мешал? А теперь нашего артиста за язык отменяете?" - написал он.
Двадцатисемилетний Сабажук представляет Молдавию на "Евровидении-2026" с песней Viva, Moldova! ("Да здравствует Молдова!"). Первый полуфинал конкурса прошел в Вене 12 мая, финал состоится в субботу, 16 мая.
Микрофоны на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Выступление румынской певицы на "Евровидении" оказалось под угрозой
14 марта, 21:03
 
В миреМолдавияTikTokРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала