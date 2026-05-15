В Молдавии вступились за певца, которого раскритиковали украинские блогеры

КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Молдавские пользователи соцсетей вступились за певца Satoshi (Влад Сабажук), который представляет страну на "Евровидении-2026", после того, как он подвергся критике украинских блогеров из-за защиты русского языка, передает корреспондент РИА Новости.

Украинские блогеры распространили в TikTok фрагмент подкаста, вышедшего в декабре 2025 года, с участием артиста, где он рассуждает о русском языке, музыке и культурном наследии, ставшем частью опыта многих жителей Молдавии . Некоторые пользователи после этого поняли ироничность призыва блогеров "голосовать за него" и выступили за бойкот выступления Сабажука в финале конкурса "Евровидение-2026".

Satoshi в подкасте заявил, что воспринимает все русское культурное наследие, которое впитал, не ошибкой, а уникальной особенностью. Певец также назвал отмену русской музыки нездоровой.

В комментариях к ролику часть пользователей не поддержала призывы к бойкоту. Они напомнили, что в Молдавии многие говорят на русском языке, а сама языковая ситуация в стране отличается от украинской.

"В Молдавии много людей разговаривает на русском, и что теперь, всю страну отменим?" - написал один из пользователей.

В обсуждении в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) комментатор напомнил, что Молдавия после начала кризиса на Украине приняла большое число украинских беженцев.

"Когда в 2022 году украинцы ехали в Молдову тысячами и мы их тут принимали с распростертыми руками, так вам наш русский не мешал? А теперь нашего артиста за язык отменяете?" - написал он.