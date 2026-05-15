В Петербурге осудили двух человек, пытавшихся отравить гумпомощь военным

Краткий пересказ от РИА ИИ Двух человек, пытавшихся отравить гуманитарную помощь, отправляемую в зону СВО, осудили в Петербурге на 15 и 16 лет лишения свободы.

Ильин и Красильников приобрели более 27 кг высокотоксичного вещества и планировали отправить отравленные продукты в виде гуманитарной помощи в зону спецоперации.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Ринат Ильин и Никита Красильников, пытавшиеся отравить в Петербурге гуманитарную помощь, отправляемую в зону СВО, осуждены на 15 и 16 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"С учетом позиции государственного обвинения Ильину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима… Красильникову – 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока -в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба прокуратуры на своем канале на платформе " Макс ".

Обоим также назначено ограничение свободы на срок 1,5 года после выхода из колонии. Фигуранты признаны виновными по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В суде установлено, что Артем Щербаков вступил в переписку с представителями организации, признанной террористической и запрещенной в России, после чего добровольно согласился выполнять задания, направленные против безопасности страны.

« "По его указанию Ильин и Красильников в период с января по февраль 2024 года, находясь на территории Санкт-Петербурга , наблюдали за пунктом сбора гуманитарной помощи для ВС РФ и граждан, проживающих на территории ДНР . В дальнейшем подсудимые приобрели более 27 кг высокотоксичного вещества. Они планировали отправить отравленные продукты в виде гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации", - отмечают в прокуратуре.

Щербакова ранее 1-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга в марте 2024 года сообщала, что Ильин, Красильников и Щербаков, который действовал по указаниям "Русского добровольческого корпуса"*, были заключены под стражу.