Песков назвал диалог США и Китая предметом особого внимания

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Диалог США и Китая как первой и второй экономики мира - предмет особого внимания для всех стран, в том числе России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира, вы знаете, что по ППС, по паритету покупательной способности, Китай - это первая экономика, США - вторая экономика, в абсолютном измерении США - первая экономика, Китай - вторая экономика. В любом случае такие контакты, конечно, это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 13 мая прилетел в Пекин с визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Китай.