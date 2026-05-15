Песков назвал диалог США и Китая предметом особого внимания - РИА Новости, 15.05.2026
12:14 15.05.2026 (обновлено: 12:20 15.05.2026)
Песков назвал диалог США и Китая предметом особого внимания для всех стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что диалог США и Китая является предметом особого внимания.
  • Он подчеркнул, что контакты между США и КНР анализируются всеми странами мира.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Диалог США и Китая как первой и второй экономики мира - предмет особого внимания для всех стран, в том числе России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира, вы знаете, что по ППС, по паритету покупательной способности, Китай - это первая экономика, США - вторая экономика, в абсолютном измерении США - первая экономика, Китай - вторая экономика. В любом случае такие контакты, конечно, это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 13 мая прилетел в Пекин с визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Китай.
