12:12 15.05.2026 (обновлено: 12:15 15.05.2026)
Москва отслеживает информацию об итогах визита Трампа в КНР, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Дональда Трампа в Китай, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США 13 мая прилетел в Пекин с визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Китай.
"Мы внимательно отслеживаем ту информацию (об итогах визита Трампа в КНР - ред.), которая поступает через СМИ. А что называется, из первых рук, мы надеемся, получим эту информацию, когда будем в Китае", - сказал Песков журналистам.
