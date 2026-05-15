Москва отслеживает информацию об итогах визита Трампа в КНР, заявил Песков

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Дональда Трампа в Китай, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США 13 мая прилетел в Пекин с визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Китай.
«
"Мы внимательно отслеживаем ту информацию (об итогах визита Трампа в КНР - ред.), которая поступает через СМИ. А что называется, из первых рук, мы надеемся, получим эту информацию, когда будем в Китае", - сказал Песков журналистам.