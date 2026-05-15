Песков назвал текущую ситуацию на Кубе сложной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сложной текущую ситуацию на Кубе.
- Президент Кубы Мигель Лиас-Канель заявил о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложной текущую ситуацию на Кубе.
"Ситуация действительно сложная", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.