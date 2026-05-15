"Вопрос выживания". На Западе внезапно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 15.05.2026
20:51 15.05.2026 (обновлено: 23:45 15.05.2026)
"Вопрос выживания". На Западе внезапно высказались о переговорах с Россией

Миршаймер: Западу необходимо принять условия России по украинскому конфликту

Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что западные страны должны принять условия России для завершения конфликта на Украине.
  • По мнению эксперта, последний реальный шанс избежать бедствия — в руках европейцев и американцев, и необходимо договариваться с Россией о завершении конфликта.
  • Миршаймер считает, что план западных лидеров ослабить Москву с помощью санкций и через украинцев на поле боя был изначально провальным и опасным.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. У западных стран нет другого выбора, кроме как принять условия России для завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Все это может закончиться катастрофой. Последний реальный шанс избежать бедствия — в руках европейцев и американцев. Поэтому нельзя подниматься дальше по лестнице эскалации. Мы должны принять необходимость договариваться с Россией о том, как завершить конфликт на Украине. И если это произойдет, Россия победит", — отметил он.
Эксперт добавил, что многие западные лидеры надеялись ослабить Москву с помощью санкций и посредством украинцев на поле боя. Однако, по мнению Миршаймера, этот план изначально был провальным и крайне опасным, так как Россия обладает ядерным оружием, и "статус великой державы для нее остается вопросом выживания".
Глава Евросовета Антониу Кошта в мае заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
В минувшую субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него была бы предпочтительнее кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, но отметил, что европейцы должны сами выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
В миреРоссияДжон МиршаймерЧикагский университетВладимир ПутинУкраинаЕвропаАнтониу КоштаЕвросоветЕвросоюз
 
 
