Рейтинг@Mail.ru
Пашинян потребовал от Карапетяна опровержения слов о галлюциногенных грибах - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 15.05.2026 (обновлено: 11:22 15.05.2026)
Пашинян потребовал от Карапетяна опровержения слов о галлюциногенных грибах

Пашинян требует от Карапетяна опровержения слов о грибах и компенсацию в $16 тыс

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никола Пашинян подал гражданский иск против лидера партии "Сильная Армения".
  • Он требует от Карапетяна опровергнуть слова о якобы имевшем место употреблении галлюциногенных грибов главой правительства и выплатить компенсацию в размере 16 тысяч долларов.
  • Суд в Ереване принял иск к производству.
ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Суд в Ереване принял к производству гражданский иск премьера Армении Никола Пашиняна против лидера партии "Сильная Армения", предпринимателя Самвела Карапетяна - в иске требуется опровергнуть слова о якобы имевшем место употреблении галлюциногенных грибов главой правительства и выплатить компенсацию в размере 16 тысяч долларов, сообщает портал судебной информации datalex.am.
Седьмого мая на пресс-конференции Карапетян заявил, что во время визита в Китай Пашинян попробовал в ресторане вызывающие галлюцинации грибы, ему это понравилось и он привез с собой около тонны таких грибов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Пашинян разъяснил позицию Армении относительно антироссийских санкций
14 мая, 21:02
Согласно размещенной на портале информации, Пашинян требует от предпринимателя опровергнуть эти утверждения в прямой трансляции на YouTube-канале не менее трех СМИ, имеющих не менее двухсот тысяч подписчиков путем зачитывания текста, указанного в решении суда.
Кроме того, в исковом заявлении требуется взыскать с ответчика в пользу истца 6 миллионов драмов, что эквивалентно 16 тысячам долларов "в качестве суммы компенсации неимущественного вреда, причиненного клеветой".
Исковое заявление было подано 11 мая и передано на рассмотрение судье Ерему Есояну, который принял иск к производству.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Пашинян не опасается закона об использовании ВС России за границей
14 мая, 14:32
 
В миреЕреванАрменияСамвел КарапетянНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала