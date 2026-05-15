Пашинян потребовал от Карапетяна опровержения слов о галлюциногенных грибах

ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Суд в Ереване принял к производству гражданский иск премьера Армении Никола Пашиняна против лидера партии "Сильная Армения", предпринимателя Самвела Карапетяна - в иске требуется опровергнуть слова о якобы имевшем место употреблении галлюциногенных грибов главой правительства и выплатить компенсацию в размере 16 тысяч долларов, сообщает портал судебной информации datalex.am

Седьмого мая на пресс-конференции Карапетян заявил, что во время визита в Китай Пашинян попробовал в ресторане вызывающие галлюцинации грибы, ему это понравилось и он привез с собой около тонны таких грибов.

Согласно размещенной на портале информации, Пашинян требует от предпринимателя опровергнуть эти утверждения в прямой трансляции на YouTube-канале не менее трех СМИ, имеющих не менее двухсот тысяч подписчиков путем зачитывания текста, указанного в решении суда.

Кроме того, в исковом заявлении требуется взыскать с ответчика в пользу истца 6 миллионов драмов, что эквивалентно 16 тысячам долларов "в качестве суммы компенсации неимущественного вреда, причиненного клеветой".