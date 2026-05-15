В Палестине заявили, что не отказались от права на историческую родину

ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Годовщина Накбы, которую палестинцы отмечают 15 мая, остается важной датой, напоминающей о праве беженцев на возвращение на историческую родину, заявил РИА Новости член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Васел Абу Юсеф.
Накба или День катастрофы ежегодно отмечается палестинскими арабами 15 мая с 1948 года, когда ООН официально признала государство Израиль. В этот день с территории Палестины были изгнаны тысячи арабов, сотни палестинских поселений были разрушены. В память об этом событии проводят марши и демонстрации, соблюдают минуту молчания. Вопрос беженцев и права на возвращение остается одним из ключевых в палестинском вопросе в соответствии с резолюцией 194 ООН.
"Демонстрации в лагерях палестинских беженцев, а также акции с участием проживающих в изгнании и сочувствующих им в разных уголках мира подтверждают, что Накба остается стимулом продолжать отстаивать право на возвращение на земли, из которых были изгнаны (палестинцы - ред.), право на собственность в соответствии с исторической и международной законностью", - сказал Абу Юсеф в интервью РИА Новости в день 78-й годовщины Накбы.
По его словам, чтобы более эффективно добиваться реализации своих прав, палестинцам необходимо преодолеть внутренний раскол.
"Сегодня мы нуждаемся в единстве всех палестинцев, основанном на национальных принципах", - сказал палестинский политик.
По его словам, необходимо пресекать любые попытки отказа от права на возвращение в Палестину, а также необходимо защищать роль БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам).
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.