Овчинский: в Южном Медведкове построили дом для городского проекта

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Строительство дома для проекта "Московские кварталы" завершили в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В районе Южное Медведково возведена новостройка для проекта "Московские кварталы" по адресу: улица Полярная, дом 17, корпус 1. Это современный жилой комплекс переменной этажности от 13 до 20 этажей. В двух секциях на 248 квартир – 112 однокомнатных, 105 двухкомнатных и 31 трехкомнатная", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В сообщении отмечается, что общая площадь жилых помещений в доме составляет свыше 14 тысяч "квадратов", а площадь здания – более 22 тысяч квадратных метров. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой, недалеко расположены магазины, детские сады, школы, спортцентры, библиотека и детская поликлиника.