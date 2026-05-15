Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Южном Медведкове построили дом для городского проекта - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 15.05.2026
Овчинский: в Южном Медведкове построили дом для городского проекта

Овчинский: в Южном Медведкове построили дом для проекта "Московские кварталы"

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыВ Южном Медведкове построили дом для проекта "Московские кварталы"
В Южном Медведкове построили дом для проекта Московские кварталы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
В Южном Медведкове построили дом для проекта "Московские кварталы"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Строительство дома для проекта "Московские кварталы" завершили в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Южное Медведково возведена новостройка для проекта "Московские кварталы" по адресу: улица Полярная, дом 17, корпус 1. Это современный жилой комплекс переменной этажности от 13 до 20 этажей. В двух секциях на 248 квартир – 112 однокомнатных, 105 двухкомнатных и 31 трехкомнатная", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении отмечается, что общая площадь жилых помещений в доме составляет свыше 14 тысяч "квадратов", а площадь здания – более 22 тысяч квадратных метров. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой, недалеко расположены магазины, детские сады, школы, спортцентры, библиотека и детская поликлиника.
Дом расположен рядом со станциями метро "Бабушкинская" и "Медведково". Его строительство велось на участке площадью свыше 0,6 гектара, добавляется в пресс-релизе.
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала