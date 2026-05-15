Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет фотовыставка о музеях столицы

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Фотовыставку и лекции организуют в павильоне "Макет Москвы" в ходе мероприятия "Ночь в музее" 16 мая, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Новая выставка позволит посетителям обратить внимание на детали музейных зданий, которые в повседневной жизни часто остаются незамеченными. Мы стараемся делать такие проекты понятными и интересными для людей разного возраста, поэтому сочетаем фотографии, макет и познавательные программы. Это помогает по-новому воспринимать архитектурное наследие Москвы и лучше понимать, как формировался облик города", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В сообщении пресс-службы отмечается, что на выставке можно будет увидеть фотографии московских музеев и их уменьшенные копии на макете города. Посетителям расскажут, когда, кем и в каком стиле были построены здания.

В тот же день в павильоне должны провести лекцию о народах России и зданиях, где находятся их представительства, подчеркнули в департаменте градостроительной политики. Лекция запланирована на 12:10, 15:10 и 18:10 часов, а после будут организованы викторины по итогам услышанного.

Павильон "Макет Москвы", где можно посмотреть на столицу в миниатюрных размерах, работает с октября 2017 года. Он открыт к посещению с 10:00 и до 20:00, вход бесплатный.