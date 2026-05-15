Рейтинг@Mail.ru
Ван И назвал отношения КНР и США самыми сложными в мире - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 15.05.2026 (обновлено: 17:56 15.05.2026)
Ван И назвал отношения КНР и США самыми сложными в мире

Ван И: двусторонние отношения КНР и США являются самыми сложными в мире

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения между Китаем и США являются самыми важными и сложными двусторонними отношениями в мире.
  • По его словам, дипломатия остается "путеводной звездой" для двусторонних отношений между странами.
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Отношения КНР и США являются самыми сложными двусторонними отношениями в мире, а дипломатия лидеров остается их "путеводной звездой", заявил министр иностранных дел КНР Ван И по результатам визита Трампа в Китай.
«
"Отношения между Китаем и США являются самыми важными и сложными двусторонними отношениями в мире, а дипломатия глав государств является "путеводной звездой" двусторонних отношений", - заявил Ван И, его слова приводит центральное телевидение Китая (CCTV).
Президент США Дональд Трамп 13-15 мая находился в Китае с государственным визитом.
Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Трамп заявил о достижении важных договоренностей с КНР
Вчера, 09:02
 
КитайСШАВан И (политик)В миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала