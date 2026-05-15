Ван И назвал отношения КНР и США самыми сложными в мире

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Отношения КНР и США являются самыми сложными двусторонними отношениями в мире, а дипломатия лидеров остается их "путеводной звездой", заявил министр иностранных дел КНР Ван И по результатам визита Трампа в Китай.