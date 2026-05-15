Мобильную экспозицию о советско-японской войне показали в США

Советско-японская война между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой, с одной стороны, и Японской империей и Маньчжоу-го, с другой, 9 августа - 3 сентября 1945 года

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Русском культурном центре Сиэтла (США) в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла презентация мобильного модуля "Освобождение. Советско-японская война 1945 г.". Участники узнали о ключевых событиях конца Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Брянского филиала Президентской академии (РАНХиГС).

Тематический модуль представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу проекта составляют фотоматериалы 1944—1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".

По словам организаторов, в презентации модуля мобильной экспозиции приняло участие более 100 человек, среди них — русские эмигранты, русскоязычные представители Восточной Европы и американцы.

Активист русской общины Сиэтла Владимир Кирсанов поделился, что посетители выставки отметили важность российского опыта изучения архивных материалов и их распространения среди широкой публики, в том числе — зарубежной.

"Необходимо на документальной основе показать, что Россия и Америка вместе, плечом к плечу, боролись против фашизма. Не менее важно напомнить, что такое настоящая дипломатия, в которой договоренности выполняются неукоснительно", — объяснил Кирсанов.

Один из гостей выставки, инженер в области аэрокосмической техники Виктор Оганджанов, подчеркнул, что подобные проекты актуальны в контексте сохранения исторической памяти и необходимы для понимания закономерностей развития истории, помогающих не повторить ошибок прошлого.