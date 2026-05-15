Спасатели локализовали пожар на атакованном предприятии в Рязани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели локализовали пожар на промышленном предприятии в Рязани, который произошел в результате ночной атаки ВСУ.
ТУЛА, 15 мая – РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в Рязани, который произошел в результате ночной атаки ВСУ, локализован, сообщил оперативный штаб региона в "Максе".
"О ликвидации последствий террористической атаки… По данным оперативных служб, пожар на территории промышленного предприятия в городе Рязани локализован. Пожарные приступили к ликвидации очагов", - говорится в сообщении.