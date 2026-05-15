В Москве микрохирурги восстановили кисть девочке с редкой патологией
09:58 15.05.2026 (обновлено: 10:12 15.05.2026)
В Москве микрохирурги восстановили кисть девочке с редкой патологией

В Москве микрохирурги восстановили кисть девочке с гипоплазией пальцев

Капельницы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские микрохирурги восстановили кисть девочке с редкой врожденной патологией — гипоплазией первых пальцев обеих кистей.
  • Врачи провели сложную операцию — поллицизацию, при которой указательный палец перемещают на место большого.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московские микрохирурги восстановили кисть девочке с редкой патологией, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Девочке с редкой патологией восстановили кисть микрохирурги Филатовской детской больницы", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Московские микрохирурги восстановили кисть девочке с редкой патологией
Отмечается, что в больницу имени Н.Ф. Филатова поступила девочка с редкой врожденной патологией - гипоплазией первых пальцев обеих кистей. Большие пальцы были недоразвиты и не могли выполнять свои функции, из-за чего ребенку было сложно захватывать предметы.
"Единственным решением стала поллицизация - сложная операция, при которой указательный палец перемещают на место большого", - уточняется в сообщении.
Депздрав рассказал, как проходило вмешательство. Сначала хирурги удалили недоразвитые зачатки больших пальцев. Затем из указательных пальцев сформировали новые большие - с восстановлением сосудов, нервов, сухожилий и костных структур.
"Эта операция считается одной из самых сложных в хирургии кисти. Она требует навыков сразу в нескольких направлениях от травматологии до нейрохирургии. В год мы проводим более десяти таких вмешательств, принимая пациентов со всей страны", - рассказал заведующий отделением Александр Александров, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что первую операцию провели, когда девочке исполнился год - в этом возрасте мозг быстрее адаптируется к изменениям. Вторую кисть прооперировали через полгода, чтобы ребенок мог пользоваться руками во время восстановления.
"Сейчас кисти девочки полностью функциональны: она активно пользуется обеими руками и занимается развитием мелкой моторики", - добавляется в сообщении.
