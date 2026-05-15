В Москве микрохирурги восстановили кисть девочке с редкой патологией

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московские микрохирурги восстановили кисть девочке с редкой патологией, сообщает столичный департамент здравоохранения.

"Девочке с редкой патологией восстановили кисть микрохирурги Филатовской детской больницы", - говорится в сообщении в канале на платформе " Макс ".

Отмечается, что в больницу имени Н.Ф. Филатова поступила девочка с редкой врожденной патологией - гипоплазией первых пальцев обеих кистей. Большие пальцы были недоразвиты и не могли выполнять свои функции, из-за чего ребенку было сложно захватывать предметы.

"Единственным решением стала поллицизация - сложная операция, при которой указательный палец перемещают на место большого", - уточняется в сообщении.

Депздрав рассказал, как проходило вмешательство. Сначала хирурги удалили недоразвитые зачатки больших пальцев. Затем из указательных пальцев сформировали новые большие - с восстановлением сосудов, нервов, сухожилий и костных структур.

"Эта операция считается одной из самых сложных в хирургии кисти. Она требует навыков сразу в нескольких направлениях от травматологии до нейрохирургии. В год мы проводим более десяти таких вмешательств, принимая пациентов со всей страны", - рассказал заведующий отделением Александр Александров, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что первую операцию провели, когда девочке исполнился год - в этом возрасте мозг быстрее адаптируется к изменениям. Вторую кисть прооперировали через полгода, чтобы ребенок мог пользоваться руками во время восстановления.