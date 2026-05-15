В Псковской области объявили беспилотную опасность

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о введении в регионе режима беспилотной опасности.
"В связи с угрозой БПЛА... на территории Псковской области введена беспилотная опасность. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
По словам Ведерникова, в Псковской области возможны ограничения в работе сотовой связи и интернета.