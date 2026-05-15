В Ивановской области объявили беспилотную опасность

БРЯНСК, 15 мая – РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
"Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в заявлении властей.
Правительство призвало жителей области сохранять бдительность, следить за дальнейшими оповещениями оперштаба.