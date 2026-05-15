Во Владимирской области объявили беспилотную опасность

ТУЛА, 15 мая – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена во Владимирской области, сообщило министерство региональной безопасности.
"Угроза атаки БПЛА во Владимирской области 15.05.2026! Соблюдайте меры безопасности, избегайте открытых пространств", - говорится в сообщении министерства на платформе "Макс".
Ранее угрозу атаки беспилотников объявляли в регионе 14 мая в 23.55 мск, она продлилась почти 8 часов.