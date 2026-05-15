Аракчи выступил за фундаментальные реформы принципов работы ООН

11:14 15.05.2026 (обновлено: 11:15 15.05.2026)
Аракчи: Тегеран выступает за фундаментальные реформы принципов работы ООН

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости фундаментальных реформ принципов работы ООН.
  • Он подчеркнул, что реформы должны быть направлены на принцип "справедливого распределения силы".
ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Тегеран выступает за фундаментальные реформы принципов работы ООН, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Иран подчеркивает необходимость фундаментальных реформ международных организаций, в особенности Совбеза ООН, это не только изменение в названии или структуре, но и реформы ради принципа "справедливого распределения силы", - сказал Аракчи в ходе выступления на заседании СМИД БРИКС в Нью-Дели.
Он добавил, что Иран стремится к порядку, в котором справедливость стала бы альтернативной силе, национальный суверенитет стран был бы принципом номер один. Кроме того, по его словам, необходимо уважать права всех людей, а также признать культурное и политическое разнообразие.
В этой связи Аракчи призвал использовать потенциал БРИКС для восстановления доверия к мультилатерализму, текст его выступления приводит информационный портал правительства Ирана.
В миреИранТегеран (город)Аббас АракчиООНБРИКС
 
 
