Аракчи выступил за фундаментальные реформы принципов работы ООН

ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Тегеран выступает за фундаментальные реформы принципов работы ООН, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Иран подчеркивает необходимость фундаментальных реформ международных организаций, в особенности Совбеза ООН, это не только изменение в названии или структуре, но и реформы ради принципа "справедливого распределения силы", - сказал Аракчи в ходе выступления на заседании СМИД БРИКС в Нью-Дели.
Он добавил, что Иран стремится к порядку, в котором справедливость стала бы альтернативной силе, национальный суверенитет стран был бы принципом номер один. Кроме того, по его словам, необходимо уважать права всех людей, а также признать культурное и политическое разнообразие.
В этой связи Аракчи призвал использовать потенциал БРИКС для восстановления доверия к мультилатерализму, текст его выступления приводит информационный портал правительства Ирана.