Украинский омбудсмен передал России письма военнопленных для их родных

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ходе обмена в пятницу передал РФ письма российских военнопленных для их родных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"От украинского омбудсмена мои помощники получили письма наших военнопленных своим родным. Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 15 мая прошел обмен военнопленными между Украиной и Россией, 205 на 205 военных. Посреднические услуги оказали Объединенные Арабские Эмираты. Позднее освобожденные российские бойцы прибыли на территорию РФ из Белоруссии.