20:16 15.05.2026
Украинский омбудсмен передал России письма военнопленных для их родных

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал России письма российских военнопленных для их родных, сообщила Яна Лантратова.
  • Она назвала это большой поддержкой для тех, кто ждет и верит.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ходе обмена в пятницу передал РФ письма российских военнопленных для их родных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"От украинского омбудсмена мои помощники получили письма наших военнопленных своим родным. Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 15 мая прошел обмен военнопленными между Украиной и Россией, 205 на 205 военных. Посреднические услуги оказали Объединенные Арабские Эмираты. Позднее освобожденные российские бойцы прибыли на территорию РФ из Белоруссии.
