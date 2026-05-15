Рейтинг@Mail.ru
Провизор рассказала, как правильно подобрать обезболивающее - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 15.05.2026
Провизор рассказала, как правильно подобрать обезболивающее

Рыбина-Кузнецова: обезболивающие не стоит принимать более пяти дней

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Провизор аптеки «Столички» Эльвира Рыбина-Кузнецова рассказала, как правильно подобрать обезболивающее.
  • Анальгетики подавляют болевой сигнал и помогают при зубной и мышечной боли, травмах и невралгиях, а спазмолитики расслабляют гладкую мускулатуру внутренних органов.
  • Комбинированные препараты, содержащие и анальгетик, и спазмолитик, эффективны при боли, сочетающейся со спазмом, но обезболивающие не стоит принимать более пяти дней.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Провизор аптеки "Столички" Эльвира Рыбина-Кузнецова рассказала, при каких видах боли помогут спазмолитики, а в каких случаях следует выбрать анальгетики.
По словам провизора, к первой группе обезболивающих относятся анальгетики, которые воздействуют непосредственно на болевые рецепторы. Анальгетики подавляют болевой сигнал и хорошо помогают при зубной и мышечной боли, травмах и невралгиях. Спазмолитики, в свою очередь, не влияют на болевые рецепторы, а расслабляют гладкую мускулатуру внутренних органов.
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств
27 апреля, 10:48
"Главный практический совет: если боль пульсирующая, ноющая или постоянная - скорее всего, нужен анальгетик. Если боль схваткообразная, приступообразная, "перекатывает" - поможет спазмолитик", - сказала Рыбина-Кузнецова "Газете.Ru".
Также специалист рассказала, что есть комбинированные препараты, в составе которых сочетается и анальгетик, и спазмолитик. Они эффективны в случаях, когда боль сочетается со спазмом.
Провизор напомнила, что обезболивающие не стоит принимать более пяти дней, а при возвращающейся боли стоит обратиться к врачу.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем
27 февраля, 04:28
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала