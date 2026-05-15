Провизор рассказала, как правильно подобрать обезболивающее

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Провизор аптеки "Столички" Эльвира Рыбина-Кузнецова рассказала, при каких видах боли помогут спазмолитики, а в каких случаях следует выбрать анальгетики.
По словам провизора, к первой группе обезболивающих относятся анальгетики, которые воздействуют непосредственно на болевые рецепторы. Анальгетики подавляют болевой сигнал и хорошо помогают при зубной и мышечной боли, травмах и невралгиях. Спазмолитики, в свою очередь, не влияют на болевые рецепторы, а расслабляют гладкую мускулатуру внутренних органов.
"Главный практический совет: если боль пульсирующая, ноющая или постоянная - скорее всего, нужен анальгетик. Если боль схваткообразная, приступообразная, "перекатывает" - поможет спазмолитик", - сказала Рыбина-Кузнецова "Газете.Ru".
Также специалист рассказала, что есть комбинированные препараты, в составе которых сочетается и анальгетик, и спазмолитик. Они эффективны в случаях, когда боль сочетается со спазмом.
Провизор напомнила, что обезболивающие не стоит принимать более пяти дней, а при возвращающейся боли стоит обратиться к врачу.
