Провизор рассказала, как правильно подобрать обезболивающее

обезболивающие не стоит принимать более пяти дней.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Провизор аптеки "Столички" Эльвира Рыбина-Кузнецова рассказала, при каких видах боли помогут спазмолитики, а в каких случаях следует выбрать анальгетики.

По словам провизора, к первой группе обезболивающих относятся анальгетики, которые воздействуют непосредственно на болевые рецепторы. Анальгетики подавляют болевой сигнал и хорошо помогают при зубной и мышечной боли, травмах и невралгиях. Спазмолитики, в свою очередь, не влияют на болевые рецепторы, а расслабляют гладкую мускулатуру внутренних органов.

"Главный практический совет: если боль пульсирующая, ноющая или постоянная - скорее всего, нужен анальгетик. Если боль схваткообразная, приступообразная, "перекатывает" - поможет спазмолитик", - сказала Рыбина-Кузнецова "Газете.Ru"

Также специалист рассказала, что есть комбинированные препараты, в составе которых сочетается и анальгетик, и спазмолитик. Они эффективны в случаях, когда боль сочетается со спазмом.