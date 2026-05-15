05:29 15.05.2026
Нутрициолог рассказала, как снизить вред от шашлыка

Нутрициолог Желянина: 200 граммов скумбрии помогают снизить вред от шашлыка

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нутрициолог Елена Желянина рассказала, что 200 граммов скумбрии помогают снизить воздействие канцерогенов, содержащихся в корочке шашлыка.
  • По ее словам, свиной и бараний жир в шашлыке увеличивают нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
  • Нутрициолог рекомендовала добавлять в рацион между мясными застольями рыбу, зелень, овощи и пить достаточное количество воды.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Двести граммов скумбрии помогают быстрее снизить воздействие на организм канцерогенов, которые содержатся в корочке шашлыка, рассказала РИА Новости нутрициолог Елена Желянина.
"Всеми любимая корочка содержит канцерогены, с которыми печени справиться крайне сложно. Таурин из скумбрии помогает быстрее их убирать, снижая нагрузку. Двести граммов рыбы - почти идеальная пропорция, при употреблении которой организм быстрее восстанавливается", - сказала Желянина.
Она добавила, что любимое мясо для шашлыков сильно увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Свиной и бараний жир заставляют желчь сгущаться, вызывая тяжесть - покалывания в правом боку.
"Жир у скумбрии тает мягко, заставляя желчный пузырь аккуратно и без спазмов вытолкнуть загустевшую желчь, благодаря чему нагрузка на организм после веселых выходных снижается", - сказала специалист.
Нутрициолог также рекомендовала добавлять в рацион между мясными застольями рыбу, зелень, овощи, а также пить достаточное количество воды.
