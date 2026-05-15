Врач рассказала, как проявляется синдром отмены кофеина

Чтобы избежать негативных последствий, нужно отказываться от напитка постепенно.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Синдром отмены кофеина возникает из-за адаптации организма к кофе и может сопровождаться нервозностью, сонливостью и снижением концентрации, рассказала невролог Ольга Бутенко.

"Кофеин временно блокирует аденозиновые рецепторы. Аденозин участвует в формировании чувства усталости и сонливости. Если человек регулярно пьет кофе, организм приспосабливается. Когда кофеин внезапно убирают, возникает обратный эффект", - сказала Бутенко " Газете.Ru"

Она объяснила, что при синдроме отмены кофеина, если прошло около суток с последнего употребления кофе, может начаться нервозность, сонливость и головная боль. По словам невролога, такое состояние может длиться около недели и сопровождаться снижением концентрации, раздражительностью и плохим настроением.

"При синдроме отмены особенно внимательными нужно быть водителям и другим специалистам, чья профессия требует максимальной концентрации и собранности. Кроме того, важно помнить, что головная боль может возникать и при других заболеваниях, например, при гипертонии", - предупредила врач.