Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как проявляется синдром отмены кофеина - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 15.05.2026
Врач рассказала, как проявляется синдром отмены кофеина

Невролог Бутенко: синдром отмены может сопровождаться нервозностью и сонливостью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Чашка кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Синдром отмены кофеина возникает из-за адаптации организма к кофе и может сопровождаться нервозностью, сонливостью и снижением концентрации, рассказала невролог Ольга Бутенко.
  • Чтобы избежать негативных последствий, нужно отказываться от напитка постепенно.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Синдром отмены кофеина возникает из-за адаптации организма к кофе и может сопровождаться нервозностью, сонливостью и снижением концентрации, рассказала невролог Ольга Бутенко.
"Кофеин временно блокирует аденозиновые рецепторы. Аденозин участвует в формировании чувства усталости и сонливости. Если человек регулярно пьет кофе, организм приспосабливается. Когда кофеин внезапно убирают, возникает обратный эффект", - сказала Бутенко "Газете.Ru".
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Эксперт рассказал, как правильно выбрать качественный растворимый кофе
11 мая, 09:04
Она объяснила, что при синдроме отмены кофеина, если прошло около суток с последнего употребления кофе, может начаться нервозность, сонливость и головная боль. По словам невролога, такое состояние может длиться около недели и сопровождаться снижением концентрации, раздражительностью и плохим настроением.
"При синдроме отмены особенно внимательными нужно быть водителям и другим специалистам, чья профессия требует максимальной концентрации и собранности. Кроме того, важно помнить, что головная боль может возникать и при других заболеваниях, например, при гипертонии", - предупредила врач.
Чтобы избежать последствий отказа от кофеина, специалист советует отказываться от напитка постепенно, снижая количество чашек и крепость напитка.
Приготовление кофе - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Эксперт объяснил влияние кофе на организм
29 апреля, 20:38
 
РоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала