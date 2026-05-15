Глава ЦРУ передал Кубе послание Трампа о готовности к диалогу, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Гавану, чтобы лично передать властям Кубы послание от американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов всерьез обсуждать вопросы экономики и безопасности лишь при условии "фундаментальных перемен" на острове, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя ЦРУ.
Правительство Кубы ранее сообщило, что Рэтклифф в четверг посетил Гавану во главе американской делегации и провел встречу с представителями МВД Кубы. Кубинские власти отметили, что встреча состоялась "в контексте, характеризующемся сложностью двусторонних отношений", и была направлена на содействие политическому диалогу между двумя странами.
Он также добавил, что Рэтклифф встречался с министром внутренних дел Кубы, главой кубинской службы разведки и внуком бывшего президента страны Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро.
Трамп на прошлой неделе заявлял, что Штаты "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. Позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.
Президент США 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.