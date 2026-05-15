Глава ЦРУ передал Кубе послание Трампа о готовности к диалогу, пишут СМИ

Трамп на прошлой неделе заявлял, что Штаты "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. Позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.

Президент США 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.