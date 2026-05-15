Рейтинг@Mail.ru
Глава ЦРУ передал Кубе послание Трампа о готовности к диалогу, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 15.05.2026
Глава ЦРУ передал Кубе послание Трампа о готовности к диалогу, пишут СМИ

NBC: глава ЦРУ передал Гаване послание Трампа о готовности к диалогу

© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Christine Armario
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Гавану, чтобы передать властям Кубы послание от президента США Дональда Трампа.
  • В послании говорилось, что Вашингтон готов обсуждать вопросы экономики и безопасности с Кубой только при условии "фундаментальных перемен" на острове.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Гавану, чтобы лично передать властям Кубы послание от американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов всерьез обсуждать вопросы экономики и безопасности лишь при условии "фундаментальных перемен" на острове, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя ЦРУ.
Правительство Кубы ранее сообщило, что Рэтклифф в четверг посетил Гавану во главе американской делегации и провел встречу с представителями МВД Кубы. Кубинские власти отметили, что встреча состоялась "в контексте, характеризующемся сложностью двусторонних отношений", и была направлена на содействие политическому диалогу между двумя странами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Песков назвал текущую ситуацию на Кубе сложной
Вчера, 12:11
"(Рэтклифф приехал на Кубу - ред.), чтобы лично передать послание Трампа о том, что США готовы серьезно взаимодействовать по экономическим вопросам и вопросам безопасности, но только если Куба предпримет фундаментальные изменения", - приводит телеканал слова представителя ЦРУ.
Он также добавил, что Рэтклифф встречался с министром внутренних дел Кубы, главой кубинской службы разведки и внуком бывшего президента страны Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро.
Трамп на прошлой неделе заявлял, что Штаты "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. Позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.
Президент США 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В БРИКС призвали прекратить экономические меры против Кубы
Вчера, 12:19
 
В миреКубаСШАГаванаРауль КастроДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)NBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала