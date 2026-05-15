В Подмосковье пресекли поставку 100 килограммов наркотиков
18:34 15.05.2026 (обновлено: 18:36 15.05.2026)
В Подмосковье пресекли поставку 100 килограммов наркотиков

ФСБ пресекла поставку 100 килограммов гашиша в Подмосковье

Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
  • В Подмосковье пресечена поставка не менее 100 килограммов гашиша.
  • Злоумышленники были задержаны с поличным при изъятии наркотика из тайника в лесополосе.
  • Задержанными оказались двое ранее судимых уроженцев Калининграда.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силовики в Подмосковье пресекли поставку 100 килограммов гашиша, злоумышленники были задержаны при изъятии наркотика из тайника в лесу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сотрудники ФСБ в подмосковном Красногорске пресекли поставку наркотического средства гашиш массой не менее 100 килограммов. Злоумышленники были задержаны с поличным при изъятии наркотика из тайника, оборудованного в лесополосе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержанными оказались двое ранее судимых уроженцев Калининграда, они намеревались передать наркотик получателям.
По словам собеседника, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также устанавливаются получатели и отправитель наркотиков.
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Калининград
 
 
