В Подмосковье пресекли поставку 100 килограммов наркотиков

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силовики в Подмосковье пресекли поставку 100 килограммов гашиша, злоумышленники были задержаны при изъятии наркотика из тайника в лесу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сотрудники ФСБ в подмосковном Красногорске пресекли поставку наркотического средства гашиш массой не менее 100 килограммов. Злоумышленники были задержаны с поличным при изъятии наркотика из тайника, оборудованного в лесополосе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержанными оказались двое ранее судимых уроженцев Калининграда, они намеревались передать наркотик получателям.
По словам собеседника, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также устанавливаются получатели и отправитель наркотиков.