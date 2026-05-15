В Минобороны рассказали о наградах военно-политических специалистов на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 8 тысяч офицеров военно-политических органов получили государственные и ведомственные награды с начала специальной военной операции.
- 13 заместителей командиров по военно-политической работе удостоены звания Героя Российской Федерации.
- Более 1,1 тысячи политработников награждены орденом Мужества за проявленную самоотверженность и отвагу.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 8 тысяч офицеров военно-политических органов получили государственные и ведомственные награды, из них 13 замкомандиров по политработе удостоены звания Героя России, сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
Пятнадцатого мая в Вооруженных силах РФ отмечается день военно-политических органов.
"С начала специальной военной операции более 8 тысяч офицеров военно-политических органов получили государственные и ведомственные награды, более 1,1 тысячи политработников за проявленную самоотверженность и отвагу награждены орденом Мужества, 13 заместителей командиров по военно-политической работе удостоены звания Героя Российской Федерации", - сказал Горемыкин в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, четырехлетний опыт боевой работы показал, что, как и в годы Великой Отечественной войны, большинство офицеров политработников заняли свое особое место в боевом строю, стали надежной опорой, правой рукой командиров.
"В критических ситуациях они нередко берут командование на себя и умело управляют действиями вверенных подразделений", - подчеркнул Горемыкин.
22 июня 2022, 17:18