Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о наградах военно-политических специалистов на СВО - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 15.05.2026
В Минобороны рассказали о наградах военно-политических специалистов на СВО

Более восьми тысяч офицеров военно-политических органов получили награды на СВО

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкМедаль ордена "За Заслуги перед Отечеством"
Медаль ордена За Заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Медаль ордена "За Заслуги перед Отечеством". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 8 тысяч офицеров военно-политических органов получили государственные и ведомственные награды с начала специальной военной операции.
  • 13 заместителей командиров по военно-политической работе удостоены звания Героя Российской Федерации.
  • Более 1,1 тысячи политработников награждены орденом Мужества за проявленную самоотверженность и отвагу.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 8 тысяч офицеров военно­-политических органов получили государственные и ведомственные награды, из них 13 замкомандиров по политработе удостоены звания Героя России, сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно­-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
Пятнадцатого мая в Вооруженных силах РФ отмечается день военно-политических органов.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Более 30 военнослужащим "Севера" вручили награды на позициях
13 мая, 07:41
"С начала специальной военной операции более 8 тысяч офицеров военно­-политических органов получили государственные и ведомственные награды, более 1,1 тысячи политработников за проявленную самоотверженность и отвагу награждены орденом Мужества, 13 заместителей командиров по военно-­политической работе удостоены звания Героя Российской Федерации", - сказал Горемыкин в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, четырехлетний опыт боевой работы показал, что, как и в годы Великой Отечественной войны, большинство офицеров­ политработников заняли свое особое место в боевом строю, стали надежной опорой, правой рукой командиров.
"В критических ситуациях они нередко берут командование на себя и умело управляют действиями вверенных подразделений", - подчеркнул Горемыкин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияВиктор ГоремыкинКрасная звезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала