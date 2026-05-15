Представителей России пригласят на памятную церемонию в Нагасаки

ТОКИО, 15 мая — РИА Новости. Россия будет приглашена на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки, заявили РИА Новости в городском управлении по делам жертв атомной бомбардировки.

"Да, планируем направить приглашение", — подтвердили в управлении в ответ на запрос РИА Новости относительно планов проведения церемонии в 2026 году.