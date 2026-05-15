Рейтинг@Mail.ru
Ночь музеев 2026: когда, куда сходить, расписание и программа
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 15.05.2026 (обновлено: 21:26 15.05.2026)

Куда пойти в "Ночь музеев": гид по самым ярким событиям

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители в зале "Греческое искусство поздней классики и эллинизма" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в день проведения ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев — 2023"
Посетители в зале Греческое искусство поздней классики и эллинизма в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев — 2023 - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Акция "Ночь музеев" пройдет 16 мая, тема — "Родное", что перекликается с Годом единства народов в России. В программе — экскурсии, мастер-классы, спектакли, концерты, квесты. Куда отправиться, в чем поучаствовать и что посмотреть — в материале РИА Новости.

Москва

Государственный исторический музей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей в Москве
Государственный Исторический музей в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Государственный Исторический музей в Москве
Интерактивная программа "Танцевальные традиции народов России" — мастер-класс, на котором посетителей познакомят с хореографией Кавказа, Татарстана, Русского Севера и других регионов.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Николай I. Идеальный самодержец" в Государственном историческом музее в Москве
Посетители на выставке Николай I. Идеальный самодержец в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Посетители на выставке "Николай I. Идеальный самодержец" в Государственном историческом музее в Москве
Квест "Лабиринт истории" проведут по залам, посвященным эпохам от Петра I до Николая II. Задания оформлены в виде увлекательной головоломки на основе легенды о персонаже или предмете.
Также предусмотрены мастер-классы по изготовлению бумажной куклы-одевашки, панно-коллажа с орнаментами русских народных промыслов, расписного магнита и брелока в виде тульского самовара.
Адрес: Красная площадь, 1.

ГМИИ имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители в зале "Греческое искусство поздней классики и эллинизма" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в день проведения ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев"
Посетители в зале Греческое искусство поздней классики и эллинизма в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Посетители в зале "Греческое искусство поздней классики и эллинизма" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в день проведения ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев"
Квест по залам главного здания. Участникам предложат познакомиться с экспонатами и ответить на вопросы об искусстве Древнего Востока и Рима, античной Греции, Тициана, Буше и Каналетто.
Авторская экскурсия — о живописи Голландии и Фландрии на жестовом языке с обратным переводом.
Адрес: улица Волхонка, 12.

Музей русского импрессионизма

© РИА Новости / Виталий БелоусовВеер в руках девушки
Веер в руках девушки - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Веер в руках девушки
Мастер-класс по оформлению вееров. Гости узнают о тайном языке этого аксессуара, освоят базовые техники росписи, научатся работать с цветом и декоративными элементами. Все необходимые материалы предоставят в музее.
Театрализованная читка от актеров театра "Мастерская Петра Фоменко": свои невыдуманные истории голосами артистов расскажут Екатерина II, Анна Тютчева, Александр Бенуа, Феликс Юсупов, Татьяна Аксакова-Сиверс, Мария Башкирцева и другие летописцы великосветских балов.
Завершит программу концерт инди-группы из Владивостока hehehe.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 15, строение 11.

Музей Кино

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие Музея кино на ВДНХ
Открытие Музея кино на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Открытие Музея кино на ВДНХ
Интерактив для детей и взрослых "Сказки в диафильмах" проведет хранитель фондов анимации и диафильмов Ольга Шин. Желающие смогут озвучить диафильм самостоятельно, в микрофон, в режиме реального времени.
Интерактивная лекция "Сериальный бум: как устроены российские сериалы" — от "Аутсорса" до "Фишера". Обсуждение ведущих режиссеров, ключевых тенденций и характерных черт самых интересных проектов.
Адрес: проспект Мира, 119, строение 36.

Музей Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой музейного объединения "Музей Москвы"Акция "Ночь музеев" в Музее Москвы
Акция Ночь музеев в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой музейного объединения "Музей Москвы"
Акция "Ночь музеев" в Музее Москвы
Во дворе музея выступят The Settlers и Тося Чайкина. Гостям предложат принять участие в мастер-классе по русским танцам, на выставке "Праздник весны" — попробовать китайскую каллиграфию и поиграть в го. Также посетителей ждет интенсив по шахматам для начинающих и блиц-турнир, а театр "theИЗБА" покажет народную сказку о Снегурочке по пьесе Островского.
Адрес: Зубовский бульвар, 2.
В это же время на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", пройдут мероприятия в рамках выставки "Волга. Москва. Нева": лекция о художниках-символистах и "саратовской школе" и семейные мастер-классы. На одном участники создадут свой набор наклеек по мотивам экспозиции, на другом — "реку впечатлений" с помощью отпечатков цветов и растений, штампов и трафаретов. Это последний шанс попасть на одну из главных выставок сезона. Она завершится 17 мая.

Государственный музей А. С. Пушкина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАкция "Ночь музеев"
Акция Ночь в музее - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Акция "Ночь музеев"
Экскурсию "Экспозиция на Пречистенке. История, тайны, открытия" проведет актриса театра и кино Юлия Рутберг.
Адрес: улица Пречистенка, дом 12/2.

Музей космонавтики

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Музей космонавтики: модель для сборки" в Московском музее космонавтики
Экспонаты на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: модель для сборки" в Московском музее космонавтики
На выставке "Фантастический костюм" покажут образы героев книг Кира Булычева, а также организуют встречу с дочерью писателя — архитектором Алисой Лютомской и артистом Евгением Герасимовым, исполнителем роли робота Вертера в фильме "Гостья из будущего".
Адрес: проспект Мира, 111.

Музей нумизматики

© Фото : Музей нумизматикиМузей нумизматики
Музей нумизматики - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Музей нумизматики
Музей нумизматики
Экскурсия "Русский код" — рассказ о богатствах России в самом широком смысле. Не только о монетах, золоте и серебре, но и о людях, которые искали, добывали, изучали и сохраняли эти сокровища.
Адрес: Большой Афанасьевский переулок, дом 24 (палаты Зиновьевых-Юсуповых).

ГЭС‑2

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАкция "Ночь музеев"
Акция Ночь в музее - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Акция "Ночь музеев"
Экспозиции "Формулы вечности" о разных ипостасях холода (от арт‑объектов до космоса) и "Хадзар мечты" — об искусстве Северной Осетии. Аудиоспектакль‑променад, детские интерактивные туры и прогулки с сотрудниками Дома культуры, которые о нем расскажут.
Адрес: Болотная набережная, 15.

Центр "Зотов"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Дом 21. В гостях у художников" в культурном центре "Зотов" в Москве
Выставка Дом 21. В гостях у художников в культурном центре Зотов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Выставка "Дом 21. В гостях у художников" в культурном центре "Зотов" в Москве
В новой экспозиции "Дом 21. В гостях у художника" воссоздали мастерские Родченко, Степановой, Митурича. Кроме того — выставка "Дзига Вертов. Киноглаз" и презентация сериала "Лиля" о Лиле Брик.
Адрес: Ходынская улица, 2, строение 1.

Киностудия Горького

© Фото предоставлено Киностудия им. М. ГорькогоКиностудия Горького
Киностудия Горького - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото предоставлено Киностудия им. М. Горького
Киностудия Горького
Гости киностудии узнают о знаковых отечественных фильмах о России, увидят уникальные архивные материалы, которые обычно скрыты от глаз: альбомы фотопроб, режиссерские сценарии и редкие кадры. Это истории о родном крае, настоящих человеческих ценностях и героях, которые заставляют зрителей смеяться, плакать, сопереживать и любить.
Адрес: улица Сергея Эйзенштейна, дом 8, строение 1.

Еврейский музей и центр толерантности

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетитель изучает полки с книгами в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель изучает полки с книгами в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Посетитель изучает полки с книгами в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Шахматный дейтинг‑турнир, минимаркет от книжной лавки музея, концерт хора мастерской Брусникина и другие активности.
Адрес: улица Образцова, 11, строение 1А.

Всероссийский музей декоративного искусства

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства в МосквеВыставка Лауреатов II Всероссийского конкурса-биеннале "Придумано и сделано в России", 2020 год
Выставка Лауреатов II Всероссийского конкурса-биеннале Придумано и сделано в России, 2020 год - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства в Москве
Выставка Лауреатов II Всероссийского конкурса-биеннале "Придумано и сделано в России", 2020 год
Паблик-ток "Дизайн: традиция и современность". В работах участников V конкурса-биеннале предметного дизайна "Придумано и сделано в России" заметны мотивы традиционного русского искусства. Амбассадор конкурса, актриса, продюсер, сооснователь ДК "Исток" Софья Эрнст примет участие в паблик-токе, где вместе с членами экспертного совета и жюри обсудит, как национальные мотивы помогают формировать новые визуальные ориентиры в дизайне и взаимодействуют с глобальными трендами.
Адрес: улица Делегатская, дом 3.

Музей-заповедник "Царицыно"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБольшой дворец в музее-заповеднике "Царицыно"
Большой дворец в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Большой дворец в музее-заповеднике "Царицыно"
Эксклюзивный тур по Царицыну проведет актриса Дарья Мороз. В фойе музея можно отправить бесплатную памятную открытку Почтой России. Весь день — кинопоказы современного авторского кино о Русском Севере от кинофестиваля "Открытая Арктика". На Дворцовой площади усадьбы вечером — спектакль "Как Царь Петр чего-нибудь там" Воронежского уличного театра. А в Атриуме Хлебного дома состоится органный концерт "С берегов Балтики". Также музей подготовил ночные экскурсии по заповеднику и его архитектурному ансамблю, семейные интерактивные программы и мастер-классы.
Адрес: улица Дольская, дом. 1.

Музей транспорта Москвы

© Фото предоставлено Музеем Транспорта МосквыМузейное ралли "Тур Культур" Музея транспорта Москвы, приуроченное к акции "Ночь музеев"
Музейное ралли Тур Культур Музея Транспорта Москвы, приуроченное к акции Ночь в музее - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото предоставлено Музеем Транспорта Москвы
Музейное ралли "Тур Культур" Музея транспорта Москвы, приуроченное к акции "Ночь музеев"
Десятки экипажей на автомобилях советского и зарубежного автопрома отправятся исследовать весеннюю Москву в рамках "Тур Культур". В ралли примут участие представительские лимузины ЗИЛ, легендарные ГАЗ-13/14 "Чайка", ГАЗ-12 "ЗиМ", а также знаковые зарубежные модели. Формат мероприятия полностью соответствует правилам классических ралли: в каждом экипаже есть пилот и штурман, которые ориентируются по дорожной книге и выполняют контрольные задания на время и точность навигации.
Адрес: Проспект Мира 119, строение 26.

Санкт-Петербург

Эрмитаж

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Состоятся танцевальный мастер-класс и интеллектуальный батл "Блогеры VS телевидение: кто делает культуру видимой?" с участием Михаила Пиотровского.
Лекции: "Тайны античной магии"; "Загадки „Меланхолии“ Альбрехта Дюрера"; "Загадки картин Рафаэля и Леонардо да Винчи".
Квесты: для детей — по выставке "Музейный детектив. Иммерсивное расследование; для всей семьи —"Тайны Главного штаба".
Адрес: Дворцовая площадь, 2.

Русский музей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Иммерсивный VR-проект "Мастерская Марка Шагала". В виртуальной "собирательной мастерской", объединяющей атмосферу родного Витебска и солнечного Прованса, гости смогут взаимодействовать с предметами голыми руками благодаря технологии трекинга пальцев, услышать воссозданный по архивным записям голос самого художника и детально изучить шедевры из собрания музея.
Адрес: улица Инженерная, дом 8.
Ознакомиться с полной программой, временем проведения мероприятий и зарегистрироваться на них можно на сайте акции.
Спектакль Зойкина квартира в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Как отметят юбилей Булгакова: куда сходить и что интересного смотреть
Вчера, 07:30
 
КультураМоскваСанкт-ПетербургКультура-Важноекуда сходитьчто посмотретьМузеиМузей МосквыРоссияГосударственный ЭрмитажГосударственный Русский музейВДНХЦарицыно (музей-заповедник)Исторический музейГМИИ (Пушкинский музей)Выставки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала