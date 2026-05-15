Куда пойти в "Ночь музеев": гид по самым ярким событиям

Посетители в зале "Греческое искусство поздней классики и эллинизма" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в день проведения ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев — 2023"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Акция "Ночь музеев" пройдет 16 мая, тема — "Родное", что перекликается с Годом единства народов в России. В программе — экскурсии, мастер-классы, спектакли, концерты, квесты. Куда отправиться, в чем поучаствовать и что посмотреть — в материале РИА Новости.

Москва

Государственный исторический музей

Интерактивная программа "Танцевальные традиции народов России" — мастер-класс, на котором посетителей познакомят с хореографией Кавказа, Татарстана, Русского Севера и других регионов.

Квест "Лабиринт истории" проведут по залам, посвященным эпохам от Петра I до Николая II. Задания оформлены в виде увлекательной головоломки на основе легенды о персонаже или предмете.

Также предусмотрены мастер-классы по изготовлению бумажной куклы-одевашки, панно-коллажа с орнаментами русских народных промыслов, расписного магнита и брелока в виде тульского самовара.

Адрес: Красная площадь, 1.

ГМИИ имени А. С. Пушкина

Квест по залам главного здания. Участникам предложат познакомиться с экспонатами и ответить на вопросы об искусстве Древнего Востока и Рима, античной Греции, Тициана, Буше и Каналетто.

Авторская экскурсия — о живописи Голландии и Фландрии на жестовом языке с обратным переводом.

Адрес: улица Волхонка, 12.

Музей русского импрессионизма

Мастер-класс по оформлению вееров. Гости узнают о тайном языке этого аксессуара, освоят базовые техники росписи, научатся работать с цветом и декоративными элементами. Все необходимые материалы предоставят в музее.

Театрализованная читка от актеров театра "Мастерская Петра Фоменко": свои невыдуманные истории голосами артистов расскажут Екатерина II, Анна Тютчева, Александр Бенуа, Феликс Юсупов, Татьяна Аксакова-Сиверс, Мария Башкирцева и другие летописцы великосветских балов.

Завершит программу концерт инди-группы из Владивостока hehehe.

Адрес: Ленинградский проспект, дом 15, строение 11.

Музей Кино

Интерактив для детей и взрослых "Сказки в диафильмах" проведет хранитель фондов анимации и диафильмов Ольга Шин. Желающие смогут озвучить диафильм самостоятельно, в микрофон, в режиме реального времени.

Интерактивная лекция "Сериальный бум: как устроены российские сериалы" — от "Аутсорса" до "Фишера". Обсуждение ведущих режиссеров, ключевых тенденций и характерных черт самых интересных проектов.

Адрес: проспект Мира, 119, строение 36.

Музей Москвы

Во дворе музея выступят The Settlers и Тося Чайкина. Гостям предложат принять участие в мастер-классе по русским танцам, на выставке "Праздник весны" — попробовать китайскую каллиграфию и поиграть в го. Также посетителей ждет интенсив по шахматам для начинающих и блиц-турнир, а театр "theИЗБА" покажет народную сказку о Снегурочке по пьесе Островского.

Адрес: Зубовский бульвар, 2.

В это же время на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", пройдут мероприятия в рамках выставки "Волга. Москва. Нева": лекция о художниках-символистах и "саратовской школе" и семейные мастер-классы. На одном участники создадут свой набор наклеек по мотивам экспозиции, на другом — "реку впечатлений" с помощью отпечатков цветов и растений, штампов и трафаретов. Это последний шанс попасть на одну из главных выставок сезона. Она завершится 17 мая.

Государственный музей А. С. Пушкина

Экскурсию "Экспозиция на Пречистенке. История, тайны, открытия" проведет актриса театра и кино Юлия Рутберг.

Адрес: улица Пречистенка, дом 12/2.

Музей космонавтики

На выставке "Фантастический костюм" покажут образы героев книг Кира Булычева, а также организуют встречу с дочерью писателя — архитектором Алисой Лютомской и артистом Евгением Герасимовым, исполнителем роли робота Вертера в фильме "Гостья из будущего".

Адрес: проспект Мира, 111.

Музей нумизматики

Экскурсия "Русский код" — рассказ о богатствах России в самом широком смысле. Не только о монетах, золоте и серебре, но и о людях, которые искали, добывали, изучали и сохраняли эти сокровища.

Адрес: Большой Афанасьевский переулок, дом 24 (палаты Зиновьевых-Юсуповых).

ГЭС‑2

Экспозиции "Формулы вечности" о разных ипостасях холода (от арт‑объектов до космоса) и "Хадзар мечты" — об искусстве Северной Осетии. Аудиоспектакль‑променад, детские интерактивные туры и прогулки с сотрудниками Дома культуры, которые о нем расскажут.

Адрес: Болотная набережная, 15.

Центр "Зотов"

В новой экспозиции "Дом 21. В гостях у художника" воссоздали мастерские Родченко, Степановой, Митурича. Кроме того — выставка "Дзига Вертов. Киноглаз" и презентация сериала "Лиля" о Лиле Брик.

Адрес: Ходынская улица, 2, строение 1.

Киностудия Горького

Гости киностудии узнают о знаковых отечественных фильмах о России, увидят уникальные архивные материалы, которые обычно скрыты от глаз: альбомы фотопроб, режиссерские сценарии и редкие кадры. Это истории о родном крае, настоящих человеческих ценностях и героях, которые заставляют зрителей смеяться, плакать, сопереживать и любить.

Адрес: улица Сергея Эйзенштейна, дом 8, строение 1.

Еврейский музей и центр толерантности

Шахматный дейтинг‑турнир, минимаркет от книжной лавки музея, концерт хора мастерской Брусникина и другие активности.

Адрес: улица Образцова, 11, строение 1А.

Всероссийский музей декоративного искусства

Паблик-ток "Дизайн: традиция и современность". В работах участников V конкурса-биеннале предметного дизайна "Придумано и сделано в России" заметны мотивы традиционного русского искусства. Амбассадор конкурса, актриса, продюсер, сооснователь ДК "Исток" Софья Эрнст примет участие в паблик-токе, где вместе с членами экспертного совета и жюри обсудит, как национальные мотивы помогают формировать новые визуальные ориентиры в дизайне и взаимодействуют с глобальными трендами.

Адрес: улица Делегатская, дом 3.

Музей-заповедник "Царицыно"

Эксклюзивный тур по Царицыну проведет актриса Дарья Мороз. В фойе музея можно отправить бесплатную памятную открытку Почтой России. Весь день — кинопоказы современного авторского кино о Русском Севере от кинофестиваля "Открытая Арктика". На Дворцовой площади усадьбы вечером — спектакль "Как Царь Петр чего-нибудь там" Воронежского уличного театра. А в Атриуме Хлебного дома состоится органный концерт "С берегов Балтики". Также музей подготовил ночные экскурсии по заповеднику и его архитектурному ансамблю, семейные интерактивные программы и мастер-классы.

Адрес: улица Дольская, дом. 1.

Музей транспорта Москвы

Десятки экипажей на автомобилях советского и зарубежного автопрома отправятся исследовать весеннюю Москву в рамках "Тур Культур". В ралли примут участие представительские лимузины ЗИЛ, легендарные ГАЗ-13/14 "Чайка", ГАЗ-12 "ЗиМ", а также знаковые зарубежные модели. Формат мероприятия полностью соответствует правилам классических ралли: в каждом экипаже есть пилот и штурман, которые ориентируются по дорожной книге и выполняют контрольные задания на время и точность навигации.

Адрес: Проспект Мира 119, строение 26.

Санкт-Петербург

Эрмитаж

Состоятся танцевальный мастер-класс и интеллектуальный батл "Блогеры VS телевидение: кто делает культуру видимой?" с участием Михаила Пиотровского.

Лекции: "Тайны античной магии"; "Загадки „Меланхолии“ Альбрехта Дюрера"; "Загадки картин Рафаэля и Леонардо да Винчи".

Квесты: для детей — по выставке "Музейный детектив. Иммерсивное расследование; для всей семьи —"Тайны Главного штаба".

Адрес: Дворцовая площадь, 2.

Русский музей

Иммерсивный VR-проект "Мастерская Марка Шагала". В виртуальной "собирательной мастерской", объединяющей атмосферу родного Витебска и солнечного Прованса, гости смогут взаимодействовать с предметами голыми руками благодаря технологии трекинга пальцев, услышать воссозданный по архивным записям голос самого художника и детально изучить шедевры из собрания музея.

Адрес: улица Инженерная, дом 8.