Рейтинг@Mail.ru
В Москве привели в порядок более 150 тысяч малых архитектурных форм - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:39 15.05.2026
В Москве привели в порядок более 150 тысяч малых архитектурных форм

Около 159 тыс малых архитектурных форм привели в порядок в Москве после зимы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПарк в Москве
Парк в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Парк в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 159 тысяч малых архитектурных форм привели в порядок специалисты в Москве после зимы, в рамках весенней уборки обновили скамейки, урны, беседки, игровые комплексы на детских площадках и тренажеры на спортивных, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Почти 159 тысяч малых архитектурных форм привели в порядок после зимы. В рамках весенней уборки города привели в порядок скамейки, урны, беседки, игровые комплексы на детских площадках и тренажеры на спортивных", - говорится в сообщении комплекса на платформе "Макс".
Специалисты тщательно промыли каждый элемент, покрасили и при необходимости отремонтировали.
"В том числе привели в порядок покрытия на детских и спортивных площадках. Общая площадь работ составила порядка 37 тысяч квадратных метров", - подчеркивается в сообщении.
Специалисты покрасили и произвели ремонт, где было необходимо, почти 199 тысяч метров ограждений, в том числе детских, спортивных площадок и площадок для выгула и дрессировки домашних питомцев. Работы проводились на улицах и в городских скверах, во дворах жилых домов.
Подготовка пляжей к купальному сезону в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Проход в воду. Как спасатели готовят московские пляжи к сезону
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала