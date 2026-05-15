В Москве привели в порядок более 150 тысяч малых архитектурных форм

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 159 тысяч малых архитектурных форм привели в порядок специалисты в Москве после зимы, в рамках весенней уборки обновили скамейки, урны, беседки, игровые комплексы на детских площадках и тренажеры на спортивных, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Специалисты тщательно промыли каждый элемент, покрасили и при необходимости отремонтировали.
"В том числе привели в порядок покрытия на детских и спортивных площадках. Общая площадь работ составила порядка 37 тысяч квадратных метров", - подчеркивается в сообщении.
Специалисты покрасили и произвели ремонт, где было необходимо, почти 199 тысяч метров ограждений, в том числе детских, спортивных площадок и площадок для выгула и дрессировки домашних питомцев. Работы проводились на улицах и в городских скверах, во дворах жилых домов.