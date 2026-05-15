В МВД рассказали, зачем мошенники распространяют вирусы через игры и форумы

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники распространяют вредоносные программы через игры, мессенджеры и форумы.

Вирусы похищают личные данные, включая пароли, фотографии, документы и данные банковских карт.

Злоумышленники могут вымогать деньги, угрожая распространением украденных данных.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники распространяют программы удаленного доступа, шифровальщики и стилеры для кражи личных данных через игры, мессенджеры и форумы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что вирусы для персональных компьютеров остаются актуальной угрозой как для организаций, так и для обычных пользователей.

"Сегодня через игры, мессенджеры, форумы и голосовые чаты злоумышленники распространяют стилеры, программы удаленного доступа и шифровальщики. Такие программы могут похищать пароли, фотографии, документы, данные банковских карт, содержимое браузеров и мессенджеров, а в некоторых случаях - блокировать доступ к файлам с последующим требованием выкупа", - говорится в сообщении

Как рассказали правоохранители, в голосовом чате игры GTA злоумышленник познакомился с девушкой и, представившись "администратором сервера", убедил ее установить "служебную программу" якобы для защиты аккаунта и предотвращения утечки данных. После установки с компьютера потерпевшей были скопированы личные данные, а затем под угрозой их распространения у нее начали вымогать деньги.