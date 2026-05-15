Нижегородская школьница отдала мошенникам более 11 миллионов рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Школьница из Нижнего Новгорода отдала мошенникам более 11 миллионов рублей из родительских накоплений, отвезя деньги на такси во Владимир, сообщило МВД региона.

"Получившей телефонный звонок о смене домофона школьнице предложили продиктовать код из СМС, который, как потом выяснилось, открыл доступ мошенникам к ее аккаунту на "Госуслугах". Затем в личном кабинете подростка появилась доверенность на некого гражданина другого государства, позволяющая совершать любые финансовые операции. По словам родителя, тогда на 16-летнюю девушку стали психологически давить и запугивать проблемами для ее семьи", - говорится в сообщении.

Общение аферисты продолжили в мессенджере, где представились сотрудниками "Росфинмониторинга" и предложили помощь в решении проблемного вопроса. Они убедили девушку подключить видеоконференцию и стали производить онлайн-осмотр ее квартиры в поисках денег, которые требовалось "задекларировать". Первые 3 миллиона рублей, найденные в жилище, подросток передала недалеко от дома неизвестной женщине.

"На следующий день звонки продолжились, как и осмотр квартиры, где была найдена наличность в валюте. Тогда девушку увезли на такси во Владимир , где она отдала 6 миллионов рублей, 18 тысяч долларов и 3 тысячи евро незнакомому мужчине. После передачи родительских накоплений подростка на нескольких такси, вызванных аферистами, вернули домой", - отмечается в сообщении.

Спустя несколько дней девочку убедили перевести еще 455 тысяч рублей через банкомат, куда она добралась на такси за собственные деньги. Псевдосиловики, держащие на контроле школьницу, потом компенсировали ее траты на поездку. При этом подросток, желая спасти родителей якобы от грозящей им уголовной ответственности, ничего не говорила взрослым о происходящих событиях.