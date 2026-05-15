Ущерб самарскому минздраву от мошенников оценили в 100 миллионов рублей - РИА Новости, 15.05.2026
11:21 15.05.2026
Ущерб самарскому минздраву от мошенников оценили в 100 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ущерб министерству здравоохранения Самарской области от мошеннической схемы с неконкурентными закупками оценили в более чем 100 миллионов рублей.
  • За период с 2020 по 2025 год было заключено 605 государственных контрактов на поставку медицинских изделий на общую сумму более 5 миллиардов рублей.
  • Возбуждено 9 уголовных дел по статье о мошенничестве в особо крупном размере, трое подозреваемых заключены под стражу, один находится в федеральном розыске.
САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Ущерб в размере более 100 миллионов рублей был причинен министерству здравоохранения Самарской области при реализации мошеннической схемы с неконкурентными закупками, сообщают УФСБ и ГУМВД РФ по региону.
"За период с 2020 по 2025 год заключено 605 государственных контрактов на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения Самарской области на общую сумму более 5 миллиардов рублей. При этом определение поставщиков осуществлялось неконкурентным способом, стоимость поставляемого оборудования устанавливалась подозреваемыми через подконтрольные организации. В результате данных противоправных действий министерству здравоохранения Самарской области причинен ущерб в размере более 100 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе УФСБ.
В ведомстве уточнили, что задокументировали деятельность бенефициаров трех фирм, а также руководителя ТФОМС Самарской области, причастных к мошенничеству. По версии следствия, они вступили в сговор с представителями ГКУ "Самарафармация" и регионального министерства здравоохранения с целью хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования.
В настоящее время возбуждено уже 9 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным ГУМВД, трое подозреваемых заключены под стражу и содержатся в СИЗО, один находится в федеральном розыске.
В декабре 2025 года РИА Новости в правоохранительных органах сообщали, что директор территориального фонда ОМС Самарской области Владислав Романов объявлен в розыск.
