Ущерб самарскому минздраву от мошенников оценили в 100 миллионов рублей

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Ущерб в размере более 100 миллионов рублей был причинен министерству здравоохранения Самарской области при реализации мошеннической схемы с неконкурентными закупками, сообщают УФСБ и ГУМВД РФ по региону.

"За период с 2020 по 2025 год заключено 605 государственных контрактов на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения Самарской области на общую сумму более 5 миллиардов рублей. При этом определение поставщиков осуществлялось неконкурентным способом, стоимость поставляемого оборудования устанавливалась подозреваемыми через подконтрольные организации. В результате данных противоправных действий министерству здравоохранения Самарской области причинен ущерб в размере более 100 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе УФСБ.

В ведомстве уточнили, что задокументировали деятельность бенефициаров трех фирм, а также руководителя ТФОМС Самарской области, причастных к мошенничеству. По версии следствия, они вступили в сговор с представителями ГКУ "Самарафармация" и регионального министерства здравоохранения с целью хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования.

В настоящее время возбуждено уже 9 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным ГУМВД, трое подозреваемых заключены под стражу и содержатся в СИЗО, один находится в федеральном розыске.