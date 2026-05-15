МВД объяснило, как мошенники маскируют массовые рассылки в мессенджерах
08:34 15.05.2026
МВД объяснило, как мошенники маскируют массовые рассылки в мессенджерах

МВД: мошенники используют символы из разных алфавитов для обмана систем защиты

Оповещение об угрозе на экране смартфона
  • Мошенники используют символы из разных алфавитов и необычные знаки, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров.
  • Странные сочетания символов и хаотичный регистр являются заметными признаками мошеннической активности.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники используют символы из разных алфавитов, необычные знаки или смешанный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров и маскировать массовые рассылки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники используют символы из разных алфавитов, кириллицу и латиницу, необычные знаки или смешанный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров и маскировать массовые рассылки", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, именно такие странные сочетания и хаотичный регистр становятся одним из самых заметных признаков мошеннической активности, особенно, если вместе с этим присылают apk- или HTML-файлы, ссылки или сообщения в стиле "это ты на фото?".
