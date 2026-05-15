МВД объяснило, как мошенники маскируют массовые рассылки в мессенджерах

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники используют символы из разных алфавитов, необычные знаки или смешанный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров и маскировать массовые рассылки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, именно такие странные сочетания и хаотичный регистр становятся одним из самых заметных признаков мошеннической активности, особенно, если вместе с этим присылают apk- или HTML-файлы, ссылки или сообщения в стиле "это ты на фото?".