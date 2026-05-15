Роскачество раскрыло схему обмана школьников перед ЕГЭ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Злоумышленники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ: сначала мошенники за предварительную плату обещают подобрать персональные ключи прямо во время экзамена, а за день до него сообщают о невозможности отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке, таким образом "зарабатывая дважды", сообщили РИА Новости в Роскачестве.

"Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили изощренную двухэтапную схему обмана выпускников перед ЕГЭ. Злоумышленники не просто продают фальшивые ответы, а используют психологию, чтобы заработать при этом дважды. В преддверии экзаменов в Сети активизировались группы, предлагающие не просто "сливы", а "персональный подбор ключей" к вариантам КИМ", - говорится в сообщении.

Так, мошенники предлагают школьнику "пакет гарантированной страховки" за 1,5-2 тысячи рублей. Его суть в том, что на экзамене выпускник получит свой уникальный вариант КИМ (контрольно-измерительных материалов), номер которого необходимо передать мошенникам в чат, и они прямо во время экзамена якобы пришлют ответы именно на этот вариант. Для передачи данных понадобится телефон, который школьник должен будет пронести с собой.

Однако за сутки до экзамена выпускник получает не ответы, а видеоинструкцию длительностью до двух минут. В инструкции "эксперт" объясняет, что Рособрнадзор ужесточил контроль, поэтому настоящие ответы сейчас передавать рискованно. Вместо этого выпускнику предлагают быстро выучить простую теорию и дают ссылку на видеокурсы от их партнеров - якобы составителей КИМ. За 5 тысяч рублей ему предлагают "методики быстрого запоминания" и решения типовых задач.

Если школьник соглашается, мошенник получает очередной перевод. Если нет, то в лучшем случае сдающему присылают текстовый файл с прошлогодними ответами или пустышку. Дальше мошенник просто исчезает.

Главная подлость, по мнению Роскачества, заключается в том, что школьника, который надеялся просто "купить баллы" и перестал готовиться, в итоге отправляют на экзамен вообще без знаний.

"Такой формат - гибрид мошенничества и психологического саботажа. Злоумышленники целенаправленно переводят жертву из состояния "поиска халявы" в состояние "экстренной учебы", чтобы вытянуть еще денег. Подростки, попавшие в эту ловушку, в итоге пойдут на экзамен с опущенными руками, не веря ни в себя, ни в завтрашний день", - сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко

Схему выявили уже на этапе предварительных экзаменов, и эксперты прогнозируют, что к основному периоду сдачи злоумышленники начнут ее активно совершенствовать, добавляя новые психологические ловушки.