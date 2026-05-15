В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают россиян в мобильных играх

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники все чаще стали обманывать россиян через рекламу в мобильных играх, вынуждая переходить на поддельные сайты и передавать личные данные, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Человек воспринимает игровое приложение как безопасное пространство, поэтому уровень критичности снижается. Этим активно пользуются злоумышленники: под видом рекламы "госпрограмм", быстрого заработка или инвестиционных сервисов они переводят пользователя на поддельные сайты, где собирают персональные данные и получают доступ к финансовой информации", - сказал Немкин

Он отметил, что в настоящее время мошенники все чаще используют в своих противоправных целях не только звонки и мессенджеры, но и привычную цифровую среду - мобильные игры, рекламные баннеры и псевдоинвестиционные платформы.

Подобные схемы, по словам депутата, строятся на сочетании социальной инженерии и психологического давления.

"После ввода данных с человеком оперативно связывается "консультант", который создает ощущение легальности происходящего: демонстрирует фальшивые графики доходности, поддельные лицензии, имитацию торговых платформ", - пояснил Немкин.

Он уточнил, что главная задача мошенников - как можно быстрее вовлечь жертву в цепочку переводов и не дать времени на проверку информации или консультацию с родственниками и банком.

Кроме того, парламентарий сообщил, что преступники нередко добиваются не только перевода денег, но и доступа к аккаунтам граждан, включая "Госуслуги", и, получив контроль над учетной записью, злоумышленники могут использовать персональные данные для оформления займов, получения доступа к другим сервисам и проведения новых мошеннических операций. "Поэтому компрометация аккаунта становится уже не отдельным инцидентом, а частью комплексной атаки на человека", - подчеркнул Немкин.

По мнению члена думского комитета, важно понимать: ни государственные структуры, ни легальные инвестиционные компании не предлагают заработок через случайную рекламу в мобильных играх и не требуют срочно переводить средства через банкоматы или привлекать деньги родственников для оплаты "налогов" и "комиссий", и любые подобные требования - это явный признак мошенничества.

Он посоветовал особенно настороженно нужно относиться к ситуациям, где человека подталкивают к быстрым решениям и запрещают обсуждать происходящее с близкими.