Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают россиян в мобильных играх - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 15.05.2026
В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают россиян в мобильных играх

РИА Новости: мошенники стали обманывать россиян через рекламу в играх

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники все чаще обманывают россиян через рекламу в мобильных играх, вынуждая переходить на поддельные сайты и передавать личные данные.
  • Злоумышленники используют сочетание социальной инженерии и психологического давления, чтобы быстро вовлечь жертву в цепочку переводов и не дать времени на проверку информации.
  • Парламентарий подчеркнул важность цифровой грамотности и базовых мер защиты, таких как двухфакторная аутентификация и сложные пароли, для снижения эффективности мошеннических схем.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники все чаще стали обманывать россиян через рекламу в мобильных играх, вынуждая переходить на поддельные сайты и передавать личные данные, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Человек воспринимает игровое приложение как безопасное пространство, поэтому уровень критичности снижается. Этим активно пользуются злоумышленники: под видом рекламы "госпрограмм", быстрого заработка или инвестиционных сервисов они переводят пользователя на поддельные сайты, где собирают персональные данные и получают доступ к финансовой информации", - сказал Немкин.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры
22 января, 04:23
Он отметил, что в настоящее время мошенники все чаще используют в своих противоправных целях не только звонки и мессенджеры, но и привычную цифровую среду - мобильные игры, рекламные баннеры и псевдоинвестиционные платформы.
Подобные схемы, по словам депутата, строятся на сочетании социальной инженерии и психологического давления.
"После ввода данных с человеком оперативно связывается "консультант", который создает ощущение легальности происходящего: демонстрирует фальшивые графики доходности, поддельные лицензии, имитацию торговых платформ", - пояснил Немкин.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Россиянам рассказали, как мошенники используют мобильные игры
28 апреля, 08:16
Он уточнил, что главная задача мошенников - как можно быстрее вовлечь жертву в цепочку переводов и не дать времени на проверку информации или консультацию с родственниками и банком.
Кроме того, парламентарий сообщил, что преступники нередко добиваются не только перевода денег, но и доступа к аккаунтам граждан, включая "Госуслуги", и, получив контроль над учетной записью, злоумышленники могут использовать персональные данные для оформления займов, получения доступа к другим сервисам и проведения новых мошеннических операций. "Поэтому компрометация аккаунта становится уже не отдельным инцидентом, а частью комплексной атаки на человека", - подчеркнул Немкин.
По мнению члена думского комитета, важно понимать: ни государственные структуры, ни легальные инвестиционные компании не предлагают заработок через случайную рекламу в мобильных играх и не требуют срочно переводить средства через банкоматы или привлекать деньги родственников для оплаты "налогов" и "комиссий", и любые подобные требования - это явный признак мошенничества.
Девочка за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в игровых чатах
23 ноября 2025, 17:11
Он посоветовал особенно настороженно нужно относиться к ситуациям, где человека подталкивают к быстрым решениям и запрещают обсуждать происходящее с близкими.
"Сегодня ключевым инструментом защиты остается цифровая грамотность. Необходимо объяснять гражданам, особенно пожилым людям и подросткам, как работают современные схемы обмана, почему нельзя переходить по сомнительной рекламе и передавать личные данные неизвестным лицам. Важно также использовать базовые меры защиты: двухфакторную аутентификацию, сложные пароли, ограничения на финансовые операции и регулярную проверку активности аккаунтов. Только сочетание технологических мер и внимательности пользователей позволит снизить эффективность подобных преступных схем", - подытожил Немкин.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала