Морпехи сбили за сутки 24 дрона ВСУ на Добропольском направлении
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
01:33 15.05.2026
Морпехи сбили за сутки 24 дрона ВСУ на Добропольском направлении

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морпехи сбили 24 дрона ВСУ на Добропольском направлении за сутки.
  • Расчет минометчиков прикрывал маршруты передвижения российских подразделений.
  • Для борьбы с беспилотниками использовались автоматы, пулеметы и гладкоствольные ружья.
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Военнослужащие минометного расчета за сутки уничтожили 24 украинских беспилотника на добропольском направлении, вынудив противника обходить их стороной, рассказал РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Краб".
По словам командира минометного расчета 61-й гвардейской бригады, расчет прикрывал маршруты передвижения российских подразделений, находясь в лесополосе, через которую регулярно проходили украинские дроны.
"Мы на последней задаче 24 "птички" сбили. Потом они уже начали обходить нас стороной", - рассказал "Краб".
Он отметил, что основной задачей расчета было прикрытие дороги, по которой перемещались российские бойцы и техника.
"У нас сзади дорога, там пацаны катаются, и мы их постоянно прикрываем", - сообщил "Краб".
По его словам, для борьбы с беспилотниками использовались автоматы, пулеметы и гладкоствольные ружья. Он добавил, что бойцы поражали цели на значительном расстоянии.
"С автомата и пулемета расстреливаем, попадаем в дроны и на 700 метрах", - отметил командир расчета.
