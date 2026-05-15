Морпехи сбили за сутки 24 дрона ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Военнослужащие минометного расчета за сутки уничтожили 24 украинских беспилотника на добропольском направлении, вынудив противника обходить их стороной, рассказал РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Краб".
По словам командира минометного расчета 61-й гвардейской бригады, расчет прикрывал маршруты передвижения российских подразделений, находясь в лесополосе, через которую регулярно проходили украинские дроны.
"Мы на последней задаче 24 "птички" сбили. Потом они уже начали обходить нас стороной", - рассказал "Краб".
Он отметил, что основной задачей расчета было прикрытие дороги, по которой перемещались российские бойцы и техника.
"У нас сзади дорога, там пацаны катаются, и мы их постоянно прикрываем", - сообщил "Краб".
По его словам, для борьбы с беспилотниками использовались автоматы, пулеметы и гладкоствольные ружья. Он добавил, что бойцы поражали цели на значительном расстоянии.
"С автомата и пулемета расстреливаем, попадаем в дроны и на 700 метрах", - отметил командир расчета.
22 июня 2022, 17:18