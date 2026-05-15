Мордовия расширяет сотрудничество с Казахстаном и Киргизией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Мордовия развивает сотрудничество с крупными внешнеторговыми партнерами - Казахстаном и Киргизией, сообщает пресс-служба главы республики.

Глава Мордовии Артем Здунов встретился с первым заместителем председателя кабинета министров Киргизской Республики Данияром Амангельдиевым на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".

"За последние три года товарооборот между Мордовией и Киргизией значительно вырос. Структура поставок становится все более диверсифицированной, растет и количество мордовских предприятий, которые выходят на киргизский рынок. В Киргизии хорошо знают мордовскую фармацевтическую продукцию, электрооборудование, древесину, алюминиевые изделия, продукты переработки зерна, кондитерские изделия, мясную продукцию", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

Глава Мордовии отметил, что видит большой потенциал в поставках лекарственных препаратов, солнечных модулей, фиброцементных изделий, а также в развитии промышленной и сельскохозяйственной кооперации, реализации совместных инициатив.

Делегация Мордовии также провела встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым. Казахстан входит в число ключевых внешнеторговых партнеров Мордовии: его доля в общем объеме экспорта превышает 40%. За последние годы товарооборот вырос практически вдвое. Мордовия экспортирует подвижной состав, кабельную продукцию, электрооборудование, продукты питания. Казахстан, в свою очередь, поставляет оборудование, химическую продукцию, пластмассу, бумагу.

"Казахстан занимает первое место по объему экспортируемой из Мордовии продукции. В апреле в Саранске открылся офис почетного консула Республики Казахстан. На встрече договорились, что осенью этого года состоится бизнес-миссия Мордовии в Казахстан. В программу бизнес-миссии войдут встречи с отраслевыми объединениями, посещение промышленных предприятий, переговоры по кооперации в промышленной сфере, сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.

XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.