Рейтинг@Mail.ru
Мордовия расширяет сотрудничество с Казахстаном и Киргизией - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
22:22 15.05.2026
Мордовия расширяет сотрудничество с Казахстаном и Киргизией

Мордовия развивает сотрудничество с Казахстаном и Киргизией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Саранск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Мордовия развивает сотрудничество с крупными внешнеторговыми партнерами - Казахстаном и Киргизией, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артем Здунов встретился с первым заместителем председателя кабинета министров Киргизской Республики Данияром Амангельдиевым на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
"За последние три года товарооборот между Мордовией и Киргизией значительно вырос. Структура поставок становится все более диверсифицированной, растет и количество мордовских предприятий, которые выходят на киргизский рынок. В Киргизии хорошо знают мордовскую фармацевтическую продукцию, электрооборудование, древесину, алюминиевые изделия, продукты переработки зерна, кондитерские изделия, мясную продукцию", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава Мордовии отметил, что видит большой потенциал в поставках лекарственных препаратов, солнечных модулей, фиброцементных изделий, а также в развитии промышленной и сельскохозяйственной кооперации, реализации совместных инициатив.
Делегация Мордовии также провела встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым. Казахстан входит в число ключевых внешнеторговых партнеров Мордовии: его доля в общем объеме экспорта превышает 40%. За последние годы товарооборот вырос практически вдвое. Мордовия экспортирует подвижной состав, кабельную продукцию, электрооборудование, продукты питания. Казахстан, в свою очередь, поставляет оборудование, химическую продукцию, пластмассу, бумагу.
"Казахстан занимает первое место по объему экспортируемой из Мордовии продукции. В апреле в Саранске открылся офис почетного консула Республики Казахстан. На встрече договорились, что осенью этого года состоится бизнес-миссия Мордовии в Казахстан. В программу бизнес-миссии войдут встречи с отраслевыми объединениями, посещение промышленных предприятий, переговоры по кооперации в промышленной сфере, сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Мордовия планирует расширить товарооборот с государствами исламского мира
14 мая, 16:20
 
Республика МордовияАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала