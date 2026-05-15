ВККС рассмотрит вопрос о прекращении отставки экс-судьи Момотова

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 25 мая рассмотрит вопрос о прекращении отставки бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, говорится на сайте ВККС.

"Рассмотрение вопроса о прекращении отставки судьи Верховного суда Российской Федерации Момотова Виктора Викторовича на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - указано в сообщении.

Этот пункт применяется в случаях, когда за судьей обнаружены прегрешения - от выявленных после ухода в отставку нарушений до вступившего в силу обвинительного приговора.

ВККС осенью прекратила полномочия Момотова по его заявлению.

Останкинский суд Москвы 14 октября минувшего года удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в доход государства 97 объектов имущества. Ответчиками по иску были Момотов, предприниматели из Краснодара Андрей и Иван Марченко, а также ООО "Гостиница "Вологда". Общая стоимость оценивалась в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton.

Генпрокурора считала, что, будучи судьей, Момотов владел сетью отелей через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Сам бизнесмен вместе с сыном были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере вскоре после подачи иска.