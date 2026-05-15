ВККС рассмотрит вопрос о прекращении отставки экс-судьи Момотова

17:14 15.05.2026
ВККС 25 мая рассмотрит вопрос о прекращении отставки экс-судьи Момотова

© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
  • Высшая квалификационная коллегия судей 25 мая рассмотрит вопрос о прекращении отставки бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 25 мая рассмотрит вопрос о прекращении отставки бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, говорится на сайте ВККС.
"Рассмотрение вопроса о прекращении отставки судьи Верховного суда Российской Федерации Момотова Виктора Викторовича на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - указано в сообщении.
Этот пункт применяется в случаях, когда за судьей обнаружены прегрешения - от выявленных после ухода в отставку нарушений до вступившего в силу обвинительного приговора.
Вопрос подлежит рассмотрению 25 мая, сообщается в повестке заседания квалифколлегии.
ВККС осенью прекратила полномочия Момотова по его заявлению.
Останкинский суд Москвы 14 октября минувшего года удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в доход государства 97 объектов имущества. Ответчиками по иску были Момотов, предприниматели из Краснодара Андрей и Иван Марченко, а также ООО "Гостиница "Вологда". Общая стоимость оценивалась в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton.
Генпрокурора считала, что, будучи судьей, Момотов владел сетью отелей через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Сам бизнесмен вместе с сыном были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере вскоре после подачи иска.
Среди изъятого имущества 77 земельных участков и помещений были оформлены на Андрея Марченко, 18 - на его сына Ивана, участок со зданием принадлежит гостинице "Вологда". Спорное имущество расположено Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде.
